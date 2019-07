"Con Brasil y Chile hicimos los mejores partidos, no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del juego. No hay dudas, está armado para Brasil. Ojalá el árbitro y el VAR no influyan en la final y que Perú pueda competir. Tiene un buen equipo, pero lo veo difícil", anticipó Messi en la previa de la final de ayer, en la que otra vez el VAR fue usado de manera dudosa en un penal a favor de Brasil, por supuesta falta de Carlos Zambrano que lo cerró con el hombro a Everton. Y el árbitro Roberto Tobar consultó el VAR e igual dio penal para el 3 a 1 final, que anotó Richarlison. Messi palpitó la "ayudita" que se venía para Brasil, que igualmente demostró ser un gran equipo que no necesitaba de ninguna mano extra.