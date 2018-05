Esta vez, Chamot fue sin misterios para confirmar el equipo

A diferencia de lo que siempre hizo, José Chamot no anduvo con vueltas en esta oportunidad y confirmó el equipo que mañana recibirá a Estudiantes, por la última fecha de la Superliga. El técnico canalla introducirá cuatro variantes en relación con lo que fueron los once que arrancaron el encuentro en el Morumbí frente a San Pablo. Claro que esta decisión obedece a que varios futbolistas no podrán estar por fuerza mayor. Son los casos de Paulo Ferrari, Alfonso Parot (ambos con cuatro amarillas) y Mauricio Martínez (expulsado contra Arsenal). Por ellos ingresarán Nahuel Gómez, Elías Gómez y Luciano Recalde, respectivamente. El restante será un cambio táctico: adentro Germán Herrera por Joaquín Pereyra, lo que producirá también una modificación en el esquema.

Sin dudas que lo sustancial tiene que ver con el ingreso de Herrera. El Chaqueño será el segundo delantero, en compañía de Marco Ruben, quien llegará en óptimas condiciones pese al golpe en el tobillo que sufrió el pasado miércoles en Brasil.

De esta forma, el equipo se parará con un 4-4-2 tradicional, con Washington Camacho recostado sobre la banda izquierda del canalla.

No es menor el dato de que Néstor Ortigoza continuará entre los once. Por primera vez en el semestre el volante central podrá jugar dos partidos seguidos desde el arranque. En Brasil fue de lo mejor que mostró el equipo, cumpliendo ni más ni menos que con el pase a un compañero. Ese día encontró un buen socio en Leonardo Gil y justamente el Colo también seguirá en el equipo.

Sí Chamot tuvo que rearmar la defensa por las bajas obligadas de Ferrari, Martínez y Parot. Sólo Oscar Cabezas mantendrá su lugar en la última línea. Su compañero en la zaga central será Recalde, quien al igual que el colombiano es zurdo.

Y en las puntas habrá nombres nuevos. Los Gómez (Nahuel y Elías) serán los encargados, por derecha e izquierda respectivamente, de cumplir primero con la marca y después intentar colaborar en la ofensiva.

Mucho más material el técnico auriazul no tenía a mano, salvo la posibilidad de echar mano a algunos juveniles, que seguramente estarán en el banco de relevos. El Flaco considera que esto es lo mejor que tiene a disposición y con estos jugadores intentará mañana, ante la atenta mirada de los hinchas, que el equipo se despida ante su gente con un triunfo que hace cinco partidos que no logra.