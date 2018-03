"Esta es una etapa de seis pasos y ya dimos dos"

Dos partidos jugados, dos ganados, ante rivales con características de juego diametralmente opuestas. Duendes arrancó el Nacional de Clubes a paso firme, intentando pagar una deuda interna que quema como brasa, que no se olvida. Es que después de que jugó la final ante CUBA en 2014, en la que perdió por un punto con un equipo diezmado; en los tres campeonatos siguientes el verdinegro no pudo superar la primera fase del torneo. Si a esa falta de protagonismo se le suma que en la última edición además sufrió varias goleadas en contra, se comprende la urgencia del Fantasma por dar vuelta la página lo más rápido posible y escribir otra historia, muy distinta de la que venía escribiendo. Y a eso esta abocado.

En la primera fecha venció a Hindú en Don Torcuato, algo de lo que muy pocos equipos pueden ufanarse, y el fin de semana pasado superó a un Tucumán Lawn Tennis que llegó a Las Delicias entonado por el triunfo conseguido ante CUBA de visitante. En ambos casos, si bien no le sobró nada, ganó bien; pero fundamentalmente dio muestras de querer volver a ser protagonista, no a cualquier precio, sino siendo fiel a su forma de pensar y ejecutar el rugby.

En este contexto, el tercera línea Ignacio Fantín, autor del primer try verdinegro ante los Benjamines, insiste en que "esta es una primera etapa de seis pasos. Ya dimos dos y estamos pensando en el tercero, en el partido del sábado que viene, ante CUBA, pero sabemos que todavía no ganamos nada".

Las comparaciones son odiosas, pero teniendo en cuenta lo que hicieron el año pasado, ahora en defensa volvieron a tener la aspereza que hacía tiempo no tenían.

Eso es parte de un mea culpa que hicimos... el año pasado nos hicieron muchos puntos y creo que una de las grandes falencias que tenía el equipo era la defensa. Estamos trabajando en eso, en lo que es el tackle y el juego posterior. Creo que se están viendo los resultados pero no hay que quedarse confiado con lo que se está logrando, sino pensar en los equipos que se vienen y en cómo vamos a trabajar esa situación.

¿Adónde apuntan?

El equipo se empezó a preparar en diciembre para tratar de llegar lo más lejos posible en el torneo y, si es posible, ganarlo. Pero el grupo sabe que en lo primero que tiene que pensar es en los objetivos a corto plazo. Ganar en las últimas instancias será una consecuencia de haber hecho bien lo primero. El objetivo ahora es clasificar a cuartos de final y hacer una buena actuación en cada partido, mejorar paso a paso para llegar de la mejor manera.

¿Qué balance hacés del partido ante Tucumán Lawn Tennis?

Fue un partido típico ante un equipo de Tucumán, donde la posesión y el laburo del pack de forwards es fundamental. La cancha y el día estaban pesados pero entramos sabiendo que era un partido para jugarlo los ochenta minutos, que no se iba a resolver en los primeros cuarenta o sesenta. Lo mejor se vio en el primer tiempo, porque tuvimos mejor posesión de la pelota y por momentos pudimos hacer nuestro juego. Creo que por momentos hicimos cosas buenas con la pelota pero en otros también entramos en la indisciplina. Sabemos que no podemos jugar un partido del Nacional de Clubes treinta minutos con un jugador menos y sin embargo volvimos a cometer muchísimas infracciones.

Hubo demasiadas tarjetas amarillas.

Si, se da en este tipo de partidos ante equipos que tienen un pack de forwards duro. Las situaciones de disputa de la pelota se vuelven trabadas y hoy en día por liberar rápido la pelota aparecen las infracciones... creo que a los dos equipos eso nos jugó en contra: el cincuenta por ciento más de las infracciones vinieron de pelotas en los rucks.

¿Tuvieron mucho trabajo en

la tercera línea?

Tenemos un sistema de juego bien establecido, donde la participación de todo el equipo es fundamental. Cada uno tiene que hacer un papel. Hay momentos en los que cada uno cumple su función y se ve lo más lindo del equipo.

¿Qué partido esperan ante CUBA?

CUBA es un equipo con un buen despliegue de los tres cuartos. Ellos buscan darle dinámica al juego y atacar mucho. Creo que va a ser un partido muy movido, entretenido.

¿Dónde van a estar las claves?

La posesión... tener pelotas de calidad en el line y en el scrum para poder desarrollar nuestro juego va a ser fundamental. Otro punto será no cometer infracciones, algo que en los últimos partidos fue un punto en contra para nosotros. Siete amarillas en dos partidos es una cantidad enorme y eso nos puede terminar perjudicando después, con jugadores que no puedan jugar en alguna otra instancia de ser posible. También va a ser importante quién gane el duelo del uno contra uno. No creo que sea un partido de quiebre limpio, debido a que son dos equipos que se largan a jugar, que tienen movilidad dentro de la cancha. Cada jugada, si uno quiere marcar puntos, va a tener muchas fases, de forma prolija y ordenada y respetando la estructura del equipo. Si vienen los puntos van a ser una consecuencia de hacer bien ese trabajo.

El pack va a tener

mucho trabajo.

Va a tener mucha influencia. La posesión será clave porque con la pelota cada uno va a intentar generar su juego. Por lo que se ve en estos partidos, cuando no tenés la pelota es casi imposible jugar, porque terminás haciendo penales y el contrario marcando puntos.

De a poco vuelven a ser

el Duendes que todos

quieren ver.

Nosotros nos pusimos un objetivo, que es de ganar sábado a sábado e ir mejorando el juego de un fin de semana a otro. Son seis semanas las que tenemos, después la meta es clasificar. El equipo sólo piensa en eso y está convencido. Se nota en el laburo de la semana.

De 0 a 10, ¿dónde está

hoy Duendes?

Ponele que en un 6. Estamos cumpliendo con los objetivos pero creo también que hay mucho para mejorar.

¿Te gustó la nota?