"Está bien que Leo Fernández haya seguido como técnico"

"Central jugó mal, pero hay una realidad: ganó tres partidos muy importantes. Y uno que es del club, si ve que a alguien también nacido acá le va bien, no puede no ponerse contento", resaltó el Kily González sobre lo que fue el tramo final del semestre, con Leo Fernández al frente del equipo. "Sé que la idea a futuro de Leo es ensamblar las inferiores a la primera, que es algo que no estaba pasando y eso me pone feliz", destacó el ex jugador canalla.

Destacó la "humildad, los valores y el respeto" del actual entrenador del primer equipo. Y desde lo futbolístico no se escudó sólo en las emociones que provocaron esas tres victorias seguidas, sobre todo la última ante Newell's. "No te voy a decir que en el clásico jugamos un fenómeno porque no fue así. Por suerte hicimos el gol rápido y después fue un partido como todo clásico. Lo mismo pasó con Boca. Pero hoy en el fútbol los resultados son fundamentales".

Y agregó: "Está bien que Leo Fernández haya seguido porque es el responsable del nuevo estado de ánimo de los jugadores. Después de tanto tiempo se apuesta por alguien del club y me parece bárbaro. Obvio que se le va a exigir mucho más y es algo que él mismo sabe".