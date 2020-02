Cuando Gimnasia ingrese al campo de juego para enfrentar a Central, detrás de los futbolistas aparecerá la figura de Diego Armando Maradona, de quien se habló mucho durante la semana respecto a las sensaciones que despertará en los hinchas canallas. Pero en el pelotón de jugadores estará Jorge Broun, un viejo conocido de la casa, que por tercera vez en su carrera pisará el Gigante con otra camiseta. Por eso la consulta a Fatura sobre quién iba a ser el centro de atención en ese momento. La respuesta del arquero fue rápida. Y ocurrente. “Espero ser yo el centro de atención, ja”, disparó en el extenso diálogo con Ovación en la previa de un partido picante por el entorno más que los puntos que estarán en juego en esto de la lucha por la permanencia. Lo hizo fiel a su personalidad: sin ningún tipo de acartonamiento, distendido y en tono de broma (o quizá convencido).

Broun se mostró como en aquellos viejos tiempos en los que vestía la camiseta del club de sus amores. Con predisposición al diálogo, habló de todo. De la sensación que le provoca enfrentar a Central; la satisfacción que le dejó el reconocimiento de los hinchas cada vez que vino al Gigante defiendo los colores de otro club; los goles que ya le hizo Marco Ruben; el convencimiento de que “nunca” gritaría un gol en contra de Central pese a ser un rival directo en los promedios; su presente; la chance de regresar algún día a Arroyito. Y de algunas cosas más también.

Otra vez Central enfrente.

Sí, es verdad. Igualmente uno no se acostumbra. Va a ser un sensación linda y extraña, pero ya con un poco más de experiencia en esto de enfrentar a Central. Va a ser la tercera vez que vaya al Gigante con otra camiseta.

¿Las sensaciones son siempre las mismas o ya lo tomás de otra manera?

Al principio tenía un poco más de incertidumbre, pero sobre todo por el hecho de saber cómo podía responder la gente, pero los partidos que me tocó jugar ahí los hinchas me trataron de manera excelente. Calculo que será de la misma forma, pero no te voy a negar que es raro enfrenar al equipo del que uno es hincha.

Esta vez no debería ser la excepción con los hinchas.

Espero que no. Ojalá sea igual que las otras veces.

¿Qué te genera ser bien recibido por la gente?

Me genera cosas lindas y siempre fui un agradecido con los hinchas de Central porque a pesar de que pasaron muchos años de que me fui me siguen recordando de buena manera. Siempre voy a agradecer al club que me formó, que me dio la posibilidad de jugar en primera y vivir de esto.

¿Te acordás qué declaraste la última vez que jugaste en el Gigante para Colón?

No, la verdad que no tengo ni idea, je.

Dijiste que te habías sentido “local”.

(Risas) Mirá vos. Lo que pasa que la gente me lo hizo sentir de esa manera. Después de jugar tantos partidos con la camiseta de Central cada vez que me toca ir al Gigante me siento local, más allá de cambiarme en otro vestuario, de ingresar al campo de juego por otro túnel.

¿Y la previa de cada partido de este estilo cómo la vivís? ¿Tranquilo, con ansiedad?

Siempre lo tomé con tranquilidad. Trato de aislarme un poco de lo externo y enfocarme sólo en lo deportivo.

Vas a volver a tener a Ruben enfrente.

Sí, es verdad. Creo que en todos los partidos que lo enfrenté me hizo goles.

Te lo preguntaba por eso, porque de los tres partidos en los que te enfrentó, en dos te hizo goles.

¡Sí! En cancha de Colón me hizo un golazo y otro de penal, que casi se lo tapo. Pero a Marco lo conozco desde hace muchísimo tiempo y tenemos muy buena relación. Jugamos un tiempo en inferiores pero él ya de quinta división pegó el salto a primera. A mí me costó un par de años más, pero jamás perdimos la relación que teníamos.

¿Cómo es esto de pelear la permanencia junto con Central?

Es raro. Trato de no pensar en esas cosas y enfocarme en lo deportivo por el profesionalismo que siempre me caracterizó. Hoy trato de dar lo mejor en el equipo que me toca defender.

En peleas de este tipo se suele estar pendiente de los otros resultados y les conviene que pierdan Patronato, Aldosivi, Central Córdoba, pero también Central y Newell’s.

Hoy le apuntamos más a los equipos que están más comprometidos porque los otros están un poco más lejos, más allá de que hay muchos puntos por delante.

O sea que no gritaste algún gol en contra de Central.

¡No! Y no lo voy a hacer tampoco.

¿Cómo es esto de tener a Maradona como técnico?

Al principio fue raro, pero ahora ya estoy más acostumbrado. No lo conocía personalmente y uno está pendiente de las cosas que dice, pero siempre con mucho respeto y algo de distancia. Pero él mismo es de acercarse, de hacerte alguna broma.

Es un técnico que no marca distancia con el jugador?

No, para nada, porque lo que busca es la motivación constante.

¿En tu regreso al fútbol argentino pesó más las ganas de volver o que en Gimnasia estuviera Maradona?

Mirá, con mi esposa fuimos padres por tercera vez y teníamos decidido volver al país. Hace seis meses quise regresar, pero en el club de Bulgaria no me dejaron salir. Ahora se me dio la posibilidad de rescindir el contrato. La decisión ya estaba tomada, sin saber dónde podía jugar. Hubo tres o cuatro equipos que me llamaron, el primero fue Gimnasia, por eso hablé con el Gallego Méndez y con Diego. Llegó un momento en el que yo necesitaba conocer ya al nuevo grupo porque todos estaban en pretemporada y opté por Gimnasia porque fue el club que más interés me demostró.

¿En estos ofrecimientos de los últimos años tuviste alguna oferta concreta de Central?

En concreto no hubo nunca nada. Tuve la chance de Racing cuando estaba el Chacho, también en Boca cuando se lesionó Andrada, pero ahora se dio lo de Gimnasia y acá estoy.

¿Volver a Central es algo que tenés como meta, como objetivo, o es algo que no te quita el sueño?

Obvio que me gustaría volver. Pero como digo siempre, depende del momento del club, de sus necesidades, que hoy no las tiene porque cuenta con un gran arquero como Ledesma. De mi parte siempre va a estar el interés, pero tiene que se mutuo.

¿Qué ves en Ledesma como arquero?

Muchas cosas buenas. En mi última etapa en Central compartimos plantel porque entrenaba con nosotros en primera y siempre supe que iba a ser un gran arquero. A mi entender está entre los mejores del fútbol argentino, por algo lo fue a buscar San Lorenzo. Tiene un futuro enorme, pero me parece perfecta su decisión de quedarse en Central para disputar estos partidos que son muy complicados. No tengo dudas que va a seguir creciendo y hasta tener la chance de jugar en la selección.

Como jugador de Gimnasia, pero sobre todo como hincha de Central, ¿tenés una opinión formada sobre cómo debiera recibir la gente a Maradona?

Es muy de cada uno y cada persona tendrá su punto de vista. Cuando fue técnico de la selección decidió jugar en el Gigante y eso te demuestra que no le cierra las puertas a ningún club. Es una persona que le dio muchas alegrías al fútbol argentino, pero bueno, jugó en Newell’s, y es normal que las opiniones estén divididas.

¿Por las dudas antes del partido le vas a hablar sobre Central?

Y... puede ser eh (risas). Igualmente cuando tocamos mucho el tema de Central y Newell’s.

¿Qué tipo de equipo es Central, de qué debieran cuidarse?

Antes que nada de la localía porque con la presión que mete el hincha de Central se hace muy complicado jugar en el Gigante, sobre todo en los arranques de cada tiempo. Después veo que tiene un muy buen juego aéreo. Estará en nosotros quitarles la pelota, especialmente a Rinaudo y a Rius, que son los que más la manejan.

¿Y Gimnasia que tiene?

Nosotros intentamos jugar siempre. Tenemos partidos buenos y otros no tanto, pero siempre con una idea definida. Creo que tenemos menos puntos de los que merecimos, pero son las cosas que tiene el fútbol.

El sábado a las 19.35, con los equipos en cancha, ¿quién va a ser el foco de atención, Maradona o Broun?

Espero ser yo el centro de atención ja, ja, ja. Qué se yo... En lo personal voy a tratar de disfrutarlo como siempre. Ya desde la entrada en calor voy a empezar a sentir cosas raras y después que sea todo como en los partidos anteriores.