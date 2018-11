"Espero que ahora llegue el gol"

Mauro Icardi se perdió el Mundial después de que Jorge Sampaoli, ex entrenador del combinado albiceleste, no lo tuviera en cuenta para integrar la lista de futbolistas que llevó a Rusia. Pero tras la competencia internacional se convirtió en una fija en las convocatorias de Argentina. Si bien aún no pudo convertir, el delantero rosarino tiene el apoyo de Lionel Scaloni y, actualmente, para el técnico es el 9 titular. En la previa de los dos amistosos frente a México, el jugador de Inter describió qué siente cada vez que tiene que vestir la casaca de la selección. "Llevar la camiseta de Argentina es, como dijo Scaloni, algo muy lindo. Se los dijo a los periodistas y a nosotros también", relató en un video que publicó la cuenta oficial de la AFA.

El delantero, confeso hincha de Newell's, también habló sobre su amor por la selección. "Más allá de que alguno en su club defienda los colores del equipo con todo, defender a nuestro país, la camiseta más linda del mundo, que es la de la selección argentina, es algo que no tiene palabras para explicarlo. Sólo hay que representarla y dejar todo por esta camiseta y por este país", agregó el atacante.

"Ojalá que ahora llegue el gol. Espero que sea pronto, aunque estoy tranquilo con eso", insistió el atacante que aguarda con ansiedad anotar por primera vez en la selección.