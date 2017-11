Esperando una ayudita

Tres que fueron titulares. Camacho, el Ruso Rodríguez y Leguizamón ante Atlético.

Una ayudita necesita ahora Central para entrar a una copa en el 2018. La Sudamericana es la que puede cobijarlo. Claro, es un segundo premio, no como hubiese sido entrar a la Libertadores, pero no por eso descartable. Por el contrario. No estaría nada mal. Pero para que esto ocurra, los canallas deberán hacer fuerzas para que Lanús grite campeón de la actual Libertadores, en la que jugará las finales con Gremio de Porto Alegre; o que Independiente se consagre en la actual Sudamericana, en la que jugará las semifinales con Libertad de Paraguay y una posible final con Flamengo o Junior de Barranquilla. Con una de estas alternativas le alcanzará. Porque de esa forma se liberaría un cupo y el auriazul quedó en el escalón de espera al finalizar el torneo pasado en el 12º puesto.

A esta chance debe tenerla en cuenta todo Central, aunque hoy en primer término debe estar la apuesta a conseguir la mayor cantidad de puntos pensando en salir del fondo de la tabla de posiciones en la Superliga, ya que marcha en el último puesto con 4 puntos, entre Arsenal y Temperley por cuestión de diferencia de goles. Y en el horizonte hasta fin de año estarán en fila los partidos con Talleres (marcha 3º), el domingo a las 21.30 en Córdoba; Boca (líder con 8 victorias consecutivas) en el Gigante, Independiente en Avellaneda y el clásico en Arroyito.

Y esto de sumar buenos resultados tiene que ver también con la otra tabla: la del promedio. Esa que los canallas no estaban acostumbrados a mirar en los últimos dos años pero que por la baja cosecha en la actualidad y el hecho de que en este torneo descenderán 4 equipos (subirán 2) y en el próximo también bajarán 4 puede complicar, aunque no está tan mal. Entonces, por las dudas y para lograr tranquilidad el equipo debe sumar hoy para no seguir cayendo con las centésimas.

Además, hay que tener en cuenta que Central lleva 13 partidos sin victorias por torneos de la AFA. Los 8 de la Superliga (4 derrotas y 4 empates) y los últimos 5 del torneo 2016/2017 (1 caída y 4 pardas). El último triunfo fue frente a Racing en Arroyito (4-1), tras la alegría del clásico en el Parque (3-1).

De visitante es el próximo desafío, frente a Talleres, y la última salida fue con un pálido 1-1 en cancha de Tigre, la anterior una caída por 3-1 en San Juan y las anteriores también había repartido puntos con otros 1-1 en cancha de Temperley y en el debut frente a Colón.





¿Te gustó la nota?