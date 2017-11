"Esperaba tener 12 o 14 puntos", admitió el Chocho Llop

Juan Manuel Llop se mostró tranquilo. Con cierto conformismo por el empate obtenido, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que surgieron en el juego, que obligaron a tener mayores precauciones para no ser golpeado por cuarta vez consecutiva fuera de casa. El Chocho brindó la conferencia de prensa y después habló mano a mano con Ovación a la salida del vestuario de Patronato. "Me quedé conforme porque terminamos con diez jugadores, si lo hubiésemos hecho con los once no me habría quedado satisfecho", deslizó en una de las tantas sentencias que tiró durante la charla. "No es común que en un partido se generen dos o tres situaciones de gol mano a mano y nosotros las tenemos. Falta definirlas", analizó. "Con Leal hablamos y le brindamos tranquilidad, no hay que generarle un microclima adverso", afirmó. Y, además, confesó que "a esta altura deberíamos tener 12 o 14 puntos, que era lo que tenía planificado para esta altura del torneo".

En el inicio del análisis de lo que dejó la igualdad, el DT sostuvo que hasta los sesenta y nueve minutos "estábamos jugando mejor y nos erramos dos goles, pero sufrimos la expulsión de Ferroni y a raíz de eso es que me deja conforme. Por eso digo que la conformidad es a medias".

Habían arrancado bien y dominaron gran parte del partido.

Iniciamos muy bien el complemento y en el primer tiempo la posesión de la pelota fue compartida.

Lo que se está viendo es que tienen el dominio del cotejo, pero les falta el toque final. Y muchas veces sucede que se paga caro esa ineficacia.

En el fútbol de hoy no es común que generes tres o cuatro situaciones de gol. En los encuentros no se ve mucho eso y nosotros lo hacemos. Y estamos defendiendo muy bien. Nos está faltando esa tranquilidad para definir, la precisión para hacerlo. El otro día pasó lo mismo con Chacarita, cuando pudimos ganar por mayor amplitud y terminamos sufriendo. Se da que ponemos al jugador de Newell's mano a mano con el arquero, algo que —repito— no pasa muy a menudo en nuestro fútbol. En estos dos últimos encuentros tuvimos cuatro ocasiones de quedar solos con el arquero y no convertimos.

Cuando no se abre el arco para los delanteros es una enorme mochila cargada de ansiedad que tienen que llevar sobre sus espaldas. ¿Hablás de esto con Leal, que es el que tuvo esas chances?

Lo hablamos, trabajamos y generamos confianza. Eso es lo que debemos hacer, darle tranquilidad porque no podemos armarle un microclima adverso. Hay que ayudarlo para que tenga confianza. Lo importante en todo esto es que generamos esas ocasiones, peor sería no tenerlas. El equipo está equilibrado, no le generan muchas situaciones y nos hicieron sólo cinco goles en ocho partidos. Nos falta la puntada final.

Está claro que hay una falla importante en la eficacia.

Viendo lo que pasó contra Lanús, Huracán, Chacarita y Patronato deberíamos tener 12 o 14 puntos, que era lo que tenía planificado para este momento. Seguiremos insistiendo.

¿Qué sentiste en los segundos finales, en los que Pocrnjic tapó un disparo con destino de red y después sucedió lo mismo en el otro arco con Bértoli?

En las últimas jugadas lo tuvimos para ganar y eso es valorable. Que en el último minuto Rivero, nuestro volante mixto, llegue a posición de gol junto con Mauro Guevgeozian y Figueroa es valioso. Eso indica que quisimos ganar el partido más allá de que con diez nos tuvimos que abroquelar y no pudimos salir rápido porque las características del armenio son diferentes. Si hubiese tenido a Cabrera habría sido otra cosa. Lo que sucede es que la expulsión que padecimos modificó la disposición del juego.

Pumpido dijo que Patronato perdió dos puntos. Teniendo en cuenta las circunstancias del duelo, ¿cuál es tu sentencia?

Hasta el minuto 65 quería ganar porque necesitábamos los tres puntos. Después de eso el resultado no estuvo mal. Igualmente, las situaciones más claras de gol que hubo las tuvo Newell's. Dentro del desarrollo del juego me animo a decir que deberíamos haber abierto el partido. Tras quedar con uno menos nos tuvimos que conformar con el empate.

El fútbol es el resultado y lo que quedó es un empate que puede tener sabor a poco para la gente, sobre todo por la situación que está Newell's a nivel general.

Futbolísticamente no estamos mal. Sí es cierto que debemos sumar puntos para generar tranquilidad, que adquieran confianza los chicos. Hay que hacer eso, sumar. Si se puede ganar dos o tres encuentros seguidos sería bárbaro y, si no, empatar.

Igualmente, teniendo en cuenta el mensaje dirigencial a inicios de la Superliga este iba a ser un torneo de transición y con la misión de sumar puntos.

Más allá de transición o no transición, todos los que estamos involucrados en esto queremos ganar al margen del rótulo que le pongan ustedes los periodistas o los dirigentes. Y trabajamos para ganar, que es lo que realizaremos durante este tiempo.