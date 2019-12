Especial a la medida de Inca Haze

Inca Haze (semitapada) encuentra una buena ocasión para retornar al triunfo cuando hoy se mida frente a 6 rivales en el Especial Haras El Gusy. Baja a una categoría accesible para hacer valer su fogueo ante Merry Stripes e Isabella Shin.

Notiturf

Palermo en alerta por un caso de anemia

Mediante un comunicado Palermo informó la aparición de un caso de anemia infecciosa equina. El texto reza: “Se comunica que se detectó en la Villa Hípica un caso de Anemia Infecciosa Equina (AIE) y que, luego de denunciarlo a Senasa, quedó interdictado el sector en el que se alojaba el s.p.c”. “Esta medida solo aísla preventivamente a los 100 caballos que la componen, los que deberán varear en horario diferenciado, permitiendo que puedan correr los s.p.c. anotados previo a un Test de Elisa que deberán realizar el mismo día de la carrera”. “El Hipódromo se ha puesto a disposición de Senasa para realizar todos los controles necesarios para evitar la propagación”, finaliza el parte.

El Pellegrini promete gateras completas

San Isidro recibió la nómina previa de 25 fondistas, quienes fueron anotados para correr el Gran Premio Carlos Pellegrini (2.400 metros), cotejo insignia de Sudamérica a correrse el próximo sábado 14 y donde el notable jockey Pablo Gustavo Falero se despedirá de la afición argentina. La lista es la siguiente: Agassi (brz); Alampur; Australis Cheek; Bonifacio Rye; Chemín Du Ciel; Dancing Again; Emiterio; Es Sicario; Fantasioso; Four Talent; Fromm; George Washington (brz); Global Poderoso; Imperador; Islandio; Joy Canela (h); Little Vicky; Milione; Miriñaque; Nao Da Máis (brz); Pure Nelson; Rishikesh; Sólo Un Momento; Soy Tormentoso y Tetaze.