"Eslovaquia está paralizada"

No hay dudas de que en cada rincón del planeta hay un argentino. Y jugando a la pelota ni hablar. Vernon De Marco es uno de los embajadores criollos de la redonda. El pibe que nació en Córdoba pero se crió en Rosario, antes de emigrar a España enamorado de los colores de Central, es una de las figuras del poderoso Slovan Bratislava. "Estoy en Eslovaquia con mi novia Ana. Implementamos la cuarentena por precaución ante la pandemia del coronavirus, pero no es obligatoria. Eso sí, acá está todo parado. Todo cerrado en realidad, sea fronteras como aeropuertos o autopistas. Se paralizó el país", explicó el defensor. "La gente es muy disciplinada. Aunque no tengan que estar encerrados, se quedan en sus casas. Sólo salen por fuerza mayor o necesidad de abastecerse de alimentos o algún remedio. Pero cuando están afuera usan barbijos y guantes porque eso sí es obligatorio", agregó el zaguero central de 27 años que también puede desempeñarse de lateral izquierdo en el amanecer de la charla con Ovación.

El futbolista comentó además que "el sistema sanitario está respondiendo bien. La colaboración de la sociedad también ayuda a que los hospitales y personal médico puedan hacer su trabajo como deben, Más allá de eso, quizá esta semana se decrete cuarentena obligatoria por las Pascuas".

Como dato extra hay que resaltar que el particular país que tiene poco más de cinco millones de habitantes cuenta por el momento con 485 infectados y solo padeció un deceso por el Covid 19. Una cifra relativamente baja en comparación con sus vecinos, teniendo en cuenta que limita al norte con Polonia, al este con Ucrania, al sur con Hungría, al oeste con Austria y al noroeste con República Checa.

Según considera Vernon, la clave de que haya pocos casos fue la "disciplina y respeto que tuvo la gente desde el primer momento que se decretó la pandemia". También argumentó que "el gobierno actuó rápido y por eso el virus no se propagó tanto".

El viernes seis de marzo no fue un día más en la historia de Eslovaquia. Salía a la luz el primer caso positivo por coronavirus. Automáticamente las autoridades sanitarias y gubernamentales "tomaron la decisión de cerrar casi todo. Ojo que no le prohibieron salir a la sociedad a la calle, pero cerraron los lugares que reunía mucha gente como restaurantes y bares. Obvio que el fútbol también se paró", expresa De Marco de manera cronológica, mientras "con mi novia Ana hacemos cuarentena por decisión propia, ya que tenemos familiares en España y vemos cómo afecta y avanza este virus, no sólo en Mallorca sino en todo el mundo. Decidimos quedarnos y aislarnos en el departamento por prevención", apuntó.

"Los chicos dejaron de ir al colegio hace unas semanas porque los cerraron para evitar algún contagio. Solo están abiertos los supermercados y farmacias. Y la gente toma mucha precaución cuando sale. Lo hacen usando mascarillas. Y si notan que se acercan a una distancia menos de un metro a otra persona enseguida piden disculpas y se corren. En ese sentido, acá son muy respetuosos y colaboran muchísimo con este tema. Son muy disciplinados", deslizó el defensor zurdo de 27 años, quien además dijo que "en Rosario tengo familiares. Cada vez que puedo voy a visitarlos, sobre todo a mis abuelos".

Mientras el diálogo con Ovación sigue su curso, el protagonista de esta historia argumenta con orgullo que nació en Córdoba, pero a los pocos meses se mudó a Rosario, "donde viví diez años y me hice hincha de Central por mis familiares". Vernon grafica además con voz suave que repartió su estadía entre "Nuevo Alberdi al principio y el centro después". El destino lo depositó más tarde en España, "porque a mi madre le salió un trabajo y nos mudamos a Mallorca". Lejos de los afectos y en un mundo nuevo, este canallón empezó a jugar al fútbol para divertirse, mientras alimentaba la ilusión de graduarse de profesional como lo hizo tiempo después.

"Siempre quise llegar a la primera. Por suerte cumplí el sueño. Amo el fútbol, es mi pasión y me esforcé mucho para llegar a este lugar", acota con firmeza. "Pero a la vez no soy de seguir todo el día lo que pasa en el ambiente porque creo que hay otras cosas que son importantes también. Sólo miro los partidos que considero más significativos", apunta desde su hogar en Bratislava.

En la actualidad defiende los colores del poderoso Slovan Bratislava, que hasta el parate obligado por la pandemia del coronavirus venía bárbaro. "Incluso le llevábamos diez puntos al segundo" en la Superliga y "nos habíamos clasificado a las semifinales de la Copa Eslovaquia", acota a modo explicativo el jugador que marcó un gol clave ante Paok para clasificar a su equipo a la Europa League.

Vernon lleva varias temporadas en el pequeño país ubicado en Europa Central. "Llegué en 2012 para sumarme a Michalovce. Logramos el ascenso y más tarde pasé a Slovan Bratislava. Si bien tuve una experiencia en Polonia, ya que jugué en Lech Pozman, volví a Slovan", contó antes de confesar que "este año tuve una chance de ir a México, pero no se dio". Claro que también tiene el firme deseo de poder jugar en nuestro país. Por las dudas tiene el celular abierto, mientras cumple con la cuarentena desde la pequeña nación nacida tras la división de la República de Checoslovaquia.