Porque el que busca encuentra, o al menos tiene más chances de encontrar, es que el seleccionado masculino del Litoral se colgó el bronce y se subió al podio del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 21 que tuvo lugar en Rosario hasta ayer. Como el año pasado, repitiendo ubicación y ante el mismo rival, los pibes de Rosario marcaron presencia entre los mejores equipos del país y pisaron fuerte en su ciudad. Con goles de Santiago Micaz y Santiago Giménez se impusieron a Mendoza 2 a 1 y se llevaron otro premio para la vitrina de los caballeros, desde hace un par de años felizmente nutrida. El seleccionado femenino, en tanto, no pudo, también ante Mendoza, cayó 2 a 0 y terminó 4º en la competencia. Este Sub 21 disputado en el estadio Mundialista y la cancha de agua de Jockey a lo largo de cuatro días dejó inaugurado el calendario de torneos nacionales organizados por la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

Al sábado frío y melancólico, como el gris del cielo, los chicos del Litoral lograron ponerle color. Si bien el encuentro arrancó siendo demasiado parejo y demasiado amarrete, con el correr de los minutos empezaron a llegar las acciones de peligro. Hay que decirlo, hubo ratos en los que la modorra se apoderó de las tribunas que poco a poco mutaron al aliento y al empuje de Litoral. Para entonces, ya se había ido la mitad de la gente que más temprano se había ubicado para alentar a las chicas.

Fue un encuentro de trámite parejo en el que lo mejor empezó a verse a partir del tercer cuarto. Si bien el conjunto local mostró más ímpetu para quedarse con la victoria no lograba capitalizar esa energía en el marcador. Por caso, en la medida que Mendoza fue encontrando contras y ataques se fue engrandeciendo la figura del arquero Agustín Ballarini, casi siempre con respuestas positivas cuando le amenazan los tres palos. Santiago Micaz, Leoncito de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, fue la otra gran figura local, siendo el generador de juego en el mediocampo y poniéndole cerebro a la elaboración de las jugadas. Fue incluso el artífice clave para las chances de córner corto.

Justamente fue por allí desde donde llegó la apertura del marcador, a través del propio Micaz, con una arrastrada impecable abajo a la izquierda del arquero cuando iban 47', lo que soltó más a Litoral y le dio más oportunidades... marradas. Cuando parecía que la historia estaba cerrada, a los 57' Martín Fernández Villegas se despachó con medio giro cruzado al medio del arco de Ballarini, que terminó tocando Leo Fornari y puso un signo de interrogación al epílogo:1-1.

Lejos de acusar recibo, Litoral sacó del medio y lo fue a buscar nuevamente. Un minuto después estaba celebrando gracias a una linda jugada colectiva que terminó con centro por la izquierda. Por atrás de todos apareció Santiago Giménez para empujarla e invitar a sus compañeros a un festejo que no quería terminar más.

Así, de nuevo, el bronce quedó para Litoral, con varias caras nuevas respecto del equipo del año pasado pero igualmente comprometido con ese lugar que se ganó en el plano nacional. Y con cuatro campeones argentinos en mayores en Salta 2017: Ballarini, Alex Vernaschi, el capitán Tadeo Pietrodarchi y Sebastián Morlan.

Buenos Aires fue nuevamente el campeón al vencer a Córdoba por 4 a 3 en penales australianos tras igualar 1 a 1 en la final. Tucumán quedó último.





Para las chicas fue 4º puesto y orgullo

Si bien a nadie le gusta quedarse abajo del podio y mucho menos dejando escapar la última chance para hacerlo, el seleccionado femenino del Litoral se puede quedar bastante tranquilo con el 4º puesto en el Argentino. Las chicas cayeron ante Mendoza 2 a 0 en el partido por el bronce y si bien ayer no tuvieron la mejor performance, sí mostraron varias cosas positivas a lo largo del torneo en el que participaron 10 equipos divididos en dos zonas. Sólo avanzaban a la final los primeros de cada una, por lo que la cruzada para Litoral era bien difícil, ya que compartía la misma con Buenos Aires (terminaron segundas). Además ascendieron a esta categoría el año pasado.

Ayer fue un partido más que parejo, nivelado en rendimientos un tanto bajos, pero que vio a Mendoza golpeando primero, a los 2' por intermedio de Guillermina Rinaudo y sellando el resultado con un gol de penal de Josefina Nardi, a los 34'. Ese gol "del vestuario" hizo un partido muy cuesta arriba para el local.

Buenos Aires repitió la corona al consagrarse ante Córdoba en la final. Fue 3 a 2 en penales tras igualdad 2 a 2 en el partido.