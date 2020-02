Escuela de golf adaptada a tod@s

El golf no es un deportes accesible a todos los bolsillos pero sí a todos los físicos que aguantes caminar o trasladarse unos 18 kilómetros, en un partido que dura en promedio unas cuatro horas. Lo pueden practicar personas con discapacidad cognitiva, motriz y desde hoy, a las 19, también ciegos y disminuidos visuales porque la región dispondrá de una escuela habilitada a partir de los seis años en adelante, para quienes padezcan estas patologías y funcionará en el Club Mitre de Pérez (Italia y Av. José de San Martín).

Es la primera academia de su tipo en el país y ya cuenta con un jugador, Emanuel Filefi, con matrícula (167676 ) y hándicap nacional (54). El jugador rosarino fue convocado por la Federación de Deportes de Ciegos a integrar el equipo de selección nacional de adaptados, junto a Mariano Tubio (ver aparte), con posibilidad de competir en septiembre próximo en el Mundial de Sudáfrica de esta rama del deporte.

Tras la presentación en sociedad de la escuela, mañana se lanzará desde las 9 el torneo Pre Apertura del Club Mitre. Prometen asistencia unos 120 jugadores y jugadoras de Rosario y la zona (deportistas del Rosario Golf, Jockey Club, La Rinconada y el anfitrión).

Filefi tiene 36 años y vive en las sombras por eso usa bastón verde y no blanco que es completamente para ciegos . Tiene una disminución bilateral de nacimiento y congénita: sólo ve un 20 por ciento de día y un 10 por ciento de noche. Va por la vida con anteojos y muchas veces lo acompañan su mujer (una óptica que conoció en medio de un tratamiento) y sus dos hijos: Gino, de 5 años y ya jugador de golf, y Clara, de 2 años.

Es técnico en refrigeración y radioaficionado y encabeza la Fundación Argentina de Baja Visión, que trabaja "fundamentalmente", según dice Filefi, en zonas donde la atención primaria oftalmológica no llega.

Esa fundación es la que realizó un acuerdo con el club de Pérez para abrir la escuela que se encargará de otorgar becas a quienes quieran aprender el deporte.

"Aprendí a jugar golf en Salta y luego vine a Rosario. Gracias a un concejal de Pérez (Federico Jolli) me conecté con el Club Mitre que me abrió las puertas y entreno con Gazzola, quien me da clases ad honorem. En el país hay enseñanza para discapacitados intelectuales y motrices pero no para ciegos, quienes necesitamos un acompañamiento especial en el juego: el golfista común no puede tocar la pelota, por ejemplo, porque se le cobraría golpe de multa, en cambio nosotros estamos habilitados a hacerlo para ubicarnos en el espacio, se llama "sensación" y de allí parte el swing, luego el técnico nos ayuda con el cuerpo, los sonidos yo las distancias. Yo no saco la mirada de la pelota, los ojos de mi entrenador son los míos, es un vínculo de suma confianza", aclaró Filefi.

En cambio, las personas en silla de ruedas, no pueden contar con un ayudante que les aconseje en el golpe o maneje los palos del jugador, pero sí el deportista puede practicar con un palo de dimensiones adaptadas que les permite realizar los movimientos con facilidad.

Filefi dijo que desde la escuela perecina se intentará formar a acompañantes terapéuticos como caddies. "Sería una forma de dar trabajo y complementar nuestra actividad", añadió quien por su hándicap puede competir con videntes, en 18 hoyos.

Cuando se le pregunta cuáles son las ventajas del golf para alguien con alguna discapacidad dice: "es un deporte aeróbico, al aire libre y requiere de conducta y precisión, de control personal". club Mitre ya había realizado en diciembre el torneo amateur "Mirá qué fácil" en el que participaron 50 jugadores, entre amateurs y profesionales y Filefi fue parte. Pero ahora él, su entrenador y la entidad van por más con esta escuela que se abre para que más gente con problemas oftalmológicos o directametne ciegos, puedan jugar al golf.

"Lo logramos con apoyo de muchas partes que hoy estarán presentes en el lanzamiento", aclaró Filefi al enumerar a la Federación de Golf del Litoral, cuyo presidente es Pablo Díaz Guerra; la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (Fadec), que encabeza Domingo Latela y la subcomisión de Golf del club Mitre, a cargo de Guillermo Canave.