Escándalo en Copa Argentina: Riestra ganó en el final con un polémico penal

Después de varios minutos de intensos reclamos, donde incluso debieron intermediar algunos efectivos policiales, Gil expulsó a un jugador y ordenó el lanzamiento del penal, el cual Nicolás Benegas cambió por gol para poner a Riestra arriba en el marcador. Con dos futbolistas menos y en medio de un clima tenso, Comunicaciones no logró empatar y el árbitro sancionó el final del encuentro.

Todos los integrantes del plantel, del cuerpo técnico e incluso el propio presidente del club, Ezequiel Segura, se abalanzaron contra el referí para desatar una segunda marea de insultos, acusaciones y protestas por las que los efectivos policiales debieron intervenir para evitar un problema mayor. A pesar de los reclamos, el recién ascendido a la Primera División festejó su pasaje a la siguiente ronda como si nada hubiera sucedido.

Segura habló con los medios desde el campo de juego y dijo: “Sobran las palabras. Es una vergüenza. Esperó el último momento, dio tres minutos y el penal. Estaba preparado y son profesionales. Te llevan de tal manera sabiendo que en el último minuto te van a ganar. Esto se tiene que terminar, este hombre no puede dirigir más”.

Embed "ES EL PAÍS DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO, NO PODEMOS TENER ESTE ARBITRAJE", fuertes declaraciones de Ezequiel Segura, presidente de Comunicaciones, tras el escandaloso penal con el que Riestra ganó por Copa Argentina.

"ESTE TIPO TIENE EL TUPÉ DE ROBAR EN LA COPA ARGENTINA", lanzó.… pic.twitter.com/1eXJ8c7vxt — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2024

“Esto ensucia a los buenos dirigentes de la AFA, es el país de los campeones del mundo. No podemos tener este arbitraje. No puede seguir pasando. No podemos estar mirando para otro lado y que la semana que viene se juegue la fecha como si no haya pasado nada. Un año nos costó clasificar a la Copa Argentina. Si nos toca perder dignamente nos vamos de pie, pero esto es un atropello”, concluyó el mandatario de Comunicaciones.