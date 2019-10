"Es una prueba para ver si están capacitados"

Lionel Scaloni valoró mucho el amistoso de hoy en Dortmund. Más allá de que es consciente de que no tendrá a varios jugadores, aspira en esta doble fecha de amistosos a consolidar el grupo pero además "para algunos es un partido importante en el cual veremos si están capacitados para jugarlo. El técnico de la selección ya tiene una base que asomó claramente en la Copa América pero también siente que algunos pasarán por el crisol de nuevas evaluaciones. A los que parece excluyó definitivamente de ese grupo será a la delantera titular de hoy: Lautaro Martínez y Paulo Dybala. "Tienen muchos años por delante en la selección", dijo. Es más, esto último lo hizo hablando en italiano.

"Para nosotros es una buena prueba. No siempre se juega contra Alemania en su casa. Para algunos es un partido importante en el cual veremos si están capacitados para jugarlo", señaló enfocado el DT. "Es un encuentro lindo para ver y sacar conclusiones". Y como le preguntaron si guardaba alguna similitud con la final perdida en el Mundial 2014, Scaloni primero apuntó que "las dos selecciones tienen bajas, pero Alemania es importante e histórica además". Y agregó convencido respecto a aquel inolvidable desenlace que "Argentina mereció ganar, fue superior pero el recuerdo no es bueno".

El técnico apuntó entonces a las bajas de ambos equipos y de las propias recordó las sabidas: "Leo (Messi) sabemos por qué no está. Sergio (Agüero) no estaba del todo bien. Y los chicos de Boca y River tienen las semifinales de la Copa, era complicado que vinieran. Para la siguiente fecha estará la final, con River o Boca. Alguno no vendrá tampoco pero será un problema más chico". E insistió con lo de la prueba: "Esperemos que sea la última para consolidar un grupo".

También hubo preguntas de italianos respecto a la dupla Martínez-Dybala, Scaloni sorprendió hablando en ese idioma que aprendió en sus años en Lazio y Atalanta. "Pensamos que tanto Lautaro como Dybala van a estar durante muchos años en la selección. Con estos cambios y la reestructuración que hemos hecho son dos de lo que deben portar por mucho tiempo la bandera argentina", en lo que resultó un gran respaldo para ellos.

En tanto, para la doble fecha de noviembre, Paraguay y Uruguay anunciaron que enfrentarán a Argentina el mismo día: el 18. "Todos quieren jugar con Argentina, ja", se río Scaloni ante la confusión, ya que la AFA no reconoció ninguno.