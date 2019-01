"Es una decisión contra el deporte"

"¿Quieren cambiar la ley del Deporte? Que vayan al Congreso". La crítica frase la disparó ayer la intendenta de Rosario, Mónica Fein, en diálogo con Ovación. La tiró por elevación al gobierno nacional que ayer publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 48 de la gestión macrista en el Boletín Oficial. Una medida con rúbrica de puño y letra del presidente Mauricio Macri, que elimina la Secretaría de Deportes y en su lugar crea una Agencia con autonomía para administrar sus propios fondos y bienes. Una estrategia que posibilita la concreción de sabrosos negocios inmobiliarios con codiciadas tierras fiscales.

Entre los bienes están en la mira el Centro de Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) ubicado en Núñez (11,5 hectáreas y 450 trabajadores que se mudarían a la Villa Olímpica de Villa Soldati, una movida impulsada también por el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein), los predios de Ezeiza donde se levantan los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza (Caden 1 y 2) y el estadio nacional de béisbol, el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) de Esteban Echeverría y la pista nacional de remo del Tigre. Y trascendió que antes de ser publicado el decreto fue estudiado detalladamente por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que se encarga de las ventas de los bienes públicos.

A poco de conocerse el decreto que detalló este diario en la edición de ayer, se derramó una catarata de twitters a lo largo de toda la jornada. Desde el gobernador Miguel Lifschitz, quien caracterizó el hecho como un abuso, pasando por tres mensajes de la primera mandataria de la ciudad, hasta políticos de la escena nacional, funcionarios y deportistas. Todos sentaron posición echando mano a los breves textos de no más de 280 caracteres.

Escribió el presidente de la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Daniel Scioli, quien anticipó que citará al ahora ex secretario de Deportes Diógenes de Urquiza para debatir el decreto, y también lo hicieron diversos atletas que suelen callar porque creen que lo suyo sólo se juega en una cancha y no en la escena política que involucra a la sociedad toda.

Quien volvió al ruedo con los twitters fue el ex voleibolista Marcos Milinkovic, quien anteayer ya había encabezado las críticas, a las que se sumaron las de deportistas locales como la remera rosarina que integra la selección argentina de canotaje, Martina Isequilla. Desde el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) le enviaron una nota advirtiéndole que desde el primer mes de 2019 dejará de percibir la beca nacional y sólo mantendrá la obra social tres meses más.

Hubo un "cruce de palos" entre la leona Belén Barrionuevo, a favor del DNU, y el ex jugador de Los Leones Facundo Callioni, quien le contestó irónicamente en desacuerdo. También se expresó ayer sobre el polémico decreto la Red de Clubes de Rosario, un organismo que nuclea a 140 entidades barriales, muchas de ellas de baby fútbol.

En un comunicado expresó su "total desacuerdo" con la medida macrista por entenderla como "un avasallamiento a los clubes y deportes sin fines de lucro y como herramienta de transformación social".

Fein, además de expresarse en las redes se explayó con este diario porque, según dijo, en materia de política de Estado, la decisión del presidente Mauricio Macri con este DNU va "contra el deporte".

Usted twitteó desde temprano contra el DNU, ¿por qué esta reacción?

Porque este decreto es un verdadero fracaso de la República. No me olvido cuando un enero, durante el anterior gobierno, suspendí mis vacaciones y junto a muchos de los que hoy son ministros hicimos una conferencia de prensa planteando el desacuerdo con la firma de un DNU cuando considerábamos que no había necesidad ni urgencia alguna. Y el presidente Macri en este enero firma más de un DNU. Este es grave porque elimina a la Secretaría de Deportes desde una visión mercantilista, viendo qué recursos les convienen para vender y alquilar. El deporte debe pensarse en función del deporte y los deportistas, y no sólo los consagrados. Debe pensarse en los miles y miles que hacen deportes por todo el país.

Antes de la firma de este decreto ya habían comenzado con los recortes de becas, ¿cree que esta medida agudizará esa situación?

Desde el primer momento estuvimos junto a Yanina Martínez (N.de la R: atleta rosarina paralímpica, medalla de oro en 100 metros en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016) cuando le quisieron recortar su pensión por discapacidad. Por eso escribí hoy en uno de los twitters que los atletas de la ciudad deben saber que me encontrarán junto a ellos defendiendo los recursos que les corresponden. Ayer mismo estuve en contacto con gran parte de los 20 mil chicos que van a las colonias, para ellos también es el deporte, no puede ser un negocio. ¿Quieren cambiar la ley? Que vayan al Congreso. Acá había una ley debatida entre los legisladores (la 26.573, de 2009) que garantizaba un recurso permanente para el Enard y que fortalecía a los deportistas. Ese recurso se eliminó, por eso digo que de allí en más se retrocedió y esta es lisa y llanamente una decisión en contra del deporte.

¿Y qué sucede en la ciudad y en la provincia? Si como usted dice para el socialismo es tan importante el deporte, ¿por qué no se aumenta el presupuesto (se destina el 0,8 por ciento del presupuesto total de 277 mil millones de pesos para este año) o por qué no se les da más autonomía a las áreas y se las transforma en Ministerio y Secretaría (hoy son Secretaría provincial y subsecretaría municipal)?

Siempre se puede hacer más pero para mí es importante que por primera vez un organismo del Estado como el Ministerio de Desarrollo Social haya instalado el "Santa Fe Juega", un programa deportivo y cultural donde participan miles de jóvenes y al que se destinan fondos a través de programas como el "Abre", con el que se fortalecen canchas, vestuarios y gimnasios cubiertos. La política pública santafesina y rosarina fue innovadora y se profundizó en estos años más allá de los atletas de elite. Al principio el gobierno de la Nación apareció con subsidios pero hoy casi no hay apoyo y es la provincia la que ayuda a afrontar los tarifazos de gas y luz que sufren los clubes de barrio, es el municipio el que sostiene playones con profesores de educación física en los barrios, somos nosotros los que cambiamos la carpeta de la cancha del estadio Mundialista de hockey y quienes proyectamos un Complejo Educativo Recreativo de Alto Rendimiento Deportivo en el parque de la Independencia, un plan que prevé una pileta olímpica. Para nosotros el deporte es un compromiso de todas las áreas más allá del rango ministerial.

¿Cual es la diferencia entre usar al deporte políticamente y hacer política deportiva?

Podés hacer un gran evento deportivo y que salga bien es muy importante, pero aplicar una clara política deportiva es otra cosa. Lleva años y un DNU como el que acaba de firmar hoy (por ayer) el presidente tira todo abajo. Si el gobierno nacional sigue con esta política en cualquier momento convertirá los hospitales en agencias sanitarias.

Mejor no darles ideas.

Es verdad, mejor no darles ideas.