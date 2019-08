La oportunidad de sumar es buena para el charrúa. Porque llega bien al partido de la 5ª fecha, con dos victorias seguidas que le dieron ánimo a creer que tiene con qué pelear pensando más en la zona alta de la tabla que en la baja. Y porque Lamadrid no asoma como un adversario de relieve en su segunda temporada en esta categoría. Igual, nada es sencillo en esta Primera C de la que hace tiempo Central Córdoba intenta salir. En cuanto a la formación, será la cuarta vez al hilo con los mismos once.

El Tati Bustos Montoya tuvo que esperar en la semana la evolución de Ferrari por una dolencia para confirmarlo como titular y su recuperación llegó a tiempo para actuar esta tarde en la línea de volantes, desde la cual debe desprenderse para atacar junto a los puntas Yassogna y Cereseto.

Precisamente el poder ofensivo debe ser clave en cancha de Lamadrid porque tendrán que aprovechar al máximo las chances que el local pueda dejarle. Y como vienen sin gritos se sabe que los goleadores aparecen en momentos indicados. Este es uno, para definir al equipo de Tablada como integrante del lote superior en la tabla de posiciones (vale recordar que no existen más los promedios).

Además, los charrúas vienen de ganar en la última salida, en cancha de L. N. Alem por 1 a 0, y se sacaron de encima la presión de hacerlo a poco de empezado el campeonato, luego de que en el torneo pasado sólo consiguieran ese resultado en 3 de los 19 partidos.

Y si de antecedentes se trata, la última visita a Lamadrid fue hace poco, el 13 de mayo por la 37ª fecha (penúltima del torneo pasado) y el resultado un 0 a 0.

Un extra: si gana, Central Córdoba se subirá al primer puesto para compartirlo con San Martín, ya que el que aparecía como firme puntero (Dep. Merlo) recibió una durísima goleada 5-0 de visitante.