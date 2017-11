En Central no hay tiempo para el relax. La escasez de puntos en la Superliga obliga a Paolo Montero a redoblar el esfuerzo en pos de conseguir la primera victoria de la temporada en el certamen doméstico. Pasado mañana recibirá a Atlético de Tucumán por la 8ª fecha. Será el primero de los dos desafíos que afrontará el canalla ante el Decano, ya que el próximo viernes 10 se verán las caras en Formosa por la semifinal de la Copa Argentina. No obstante, el presente indica que el entrenador auriazul dará hoy temprano los primeros indicios de cómo formará el equipo, ya que hará un fútbol táctico sabiendo que tiene a todo el pelotón a disposición.

La práctica de ayer arrojó como saldo positivo para el cuerpo técnico la vuelta al trabajo con normalidad de Diego Rodríguez. El arquero parece estar ciento por ciento recuperado del cuadro lumbar que acusó en la previa del partido ante Tigre, el pasado lunes en Victoria.

El Ruso, según comentaron algunas voces canallas, se movió durante la mañana pensando en lo que vendrá. Aunque habrá que ver qué resolución tomará Montero a la hora de plasmar los once apellidos que buscarán quebrar la sequía de triunfos en el plano local. Sobre todo porque para el uruguayo, el uno titular es por ahora el ex Independiente, más allá de que Jeremías Ledesma respondió con creces ante el Matador de Victoria.

A la vez que en el fondo habrá que ver cómo armará la zaga central. Si bien la teoría indica que actuarían Ortiz y Tobio, no habría que descartar que el uruguayo analice poner un rato a Mauricio Martínez pensando en lo que vendrá. Es que para la semifinal de la Copa Argentina no tendrá al ex Boca. Por ahí aprovecha el partido de pasado mañana para ir puliendo detalles en esta parte de la defensa, que hasta el momento no es nada firme.

En tanto, el mediocampo pinta para arrancar con Camacho, Martínez, Carrizo y Pereyra. Y un pasito más atrás esperan tener una nueva chance desde el vamos el Colo Gil, Santiago Romero y Gustavo Colman. Mientras que arriba se presenta otro dilema. Ruben volvió a gol. Y no es un dato menor a la hora de rearmar la ofensiva. Por lo tanto, entre Zampedri y Herrera saldrá el integrante de la dupla de ataque.

Está a la vista que Paolo Montero tiene mucho por hacer, probar, analizar y definir a la brevedad, ya que el primero de los dos partidos ante el decano está a la vuelta de la esquina. Y Rosario Central necesita un triunfo de manera imperiosa a esta altura de la Superliga.





Apela al recambio constante

Además no dar en la tecla en la Superliga, a este Central le cuesta poder mantener una misma alineación. Hasta el momento Paolo Montero lleva utilizados 24 apellidos. Ni el arco se salvó del cambio. Para un equipo que no puede presentar los mismos nombres dos partidos seguidos atenta contra las buenas intensiones y objetivos.

El DT uruguayo utilizó dos arqueros: Rodríguez y Ledesma, quien viene de atajar en Tigre por la molestia lumbar del Ruso. El fondo lo cambió. Sea por lesiones, suspensiones o cuestiones tácticas. Entre Paulo Ferrari, Fernando Tobio, José Luis Leguizamón, Mauricio Martínez, Marcelo Ortiz y Elías Gómez se fueron turnando fecha a fecha. Los más regulares fueron el Loncho y Caramelo.

La zona media es la más afectada por las reiteradas variantes. Bajo nivel, lesiones, suspensiones o decisiones técnicas obligaron a Montero a recurrir a Romero, el Gil, Camacho, Carrizo, Colman, Joaquín Pereyra y Martínez. También aportaron lo suyo Leo Rivas, Maxi González, Hernán Da Campo y Diego Becker. Arriba se vienen turnando entre Germán Herrera, Ruben y el goleador del momento canalla, Fernando Zampedri, quien es el más eficaz de todos los refuerzos. A este selecto grupo de atacantes hay que sumarles la colaboración que hicieron en su momento los pibes Lovera y Agustín Coscia. Cae de maduro que los auriazules tienen varios problemas sin resolver hasta el momento.





Unico Enbajador en el Sub 15

El lateral Julián Jerkovic representará a Central en el Sudamericano Sub15, que arranca mañana, y tendrá como sede Mendoza, San Juan y el estadio de Vélez. El juvenil categoría 2002 buscará destacarse como lo hace en la 8ª división. En el torneo, que otorga una plaza a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, participarán las 10 selecciones de Conmebol más dos invitadas de la Uefa (Croacia y República Checa).