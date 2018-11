"Es sensato lo que dijo Omar"

Omar De Felippe tomó la determinación de dirigir los cuatro partidos que le restan a Newell's hasta fin de año para luego analizar con los dirigentes los pasos a seguir respecto a su continuidad en el cargo de entrenador leproso. Ayer Ovación, en la presentación a la prensa del hotel que donó Marcelo Bielsa (ver aparte), consultó al vicepresidente Cristian D'Amico sobre si está conforme con la postura que adoptó De Felippe. "Estamos totalmente de acuerdo con esta decisión de Omar. Es muy sensato y muy razonable. Ahora hay que concentrarse en los cuatro partidos que restan, que son cuatro finales y hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles", afirmó D'Amico.

El domingo a la salida del vestuario en el Cilindro, una vez consumada la derrota por la mínima diferencia ante Racing, De Felippe había indicado: "Es una lástima una nueva derrota, pero estoy conforme con el desarrollo del partido. Era la respuesta que estábamos buscando, aunque el resultado no se dio. Y ratifico que no me voy, sinceramente tengo las bolas llenas con tener que aclarar el tema constantemente. Estamos tratando de ayudar a estos chicos, de acá a diciembre vamos a trabajar y a fin de año evaluaremos el trabajo. Faltan cuatro partidos. Si jugamos así cómo me voy a ir. Quiero ayudar a estos pibes a que crean en ellos".

Y ayer la dirigencia leprosa entendió como razonable esta determinación del DT de evitar interrumpir su gestión a escasas fechas del receso, lo que hubiera originado el problema de salir a buscar un DT de apuro, que encima debería conocer a los jugadores contrarreloj para afrontar los partidos que restan: Defensa y Justicia, Aldosivi, Patronato y San Martín de Tucumán. Luego será el turno de la evaluación conjunta entre cuerpo técnico y dirigencia para definir si el 2019 será con o sin Omar en el banco de suplentes.

En tanto, D'Amico también abordó lo que significó para la actual dirigencia haber perdido el clásico por Copa Argentina ante Central. "Perder los clásicos siempre duele. Pero también hay que decir que estuvimos 22 años sin perder en nuestra cancha, ganamos siete campeonatos y somos uno de los equipos con más años de permanencia en primera división. Entonces hay que poner todo en la balanza. Obvio que siempre el clásico es un partido muy importante", confió el directivo.

Y sobre lo que fue la caída ante Racing, arremetió en especial contra el árbitro Silvio Trucco: "Hubo mucha actitud de los jugadores y fue una muestra de respaldo para el técnico. Lamentablemente nos metieron la mano en el bolsillo en el arbitraje".