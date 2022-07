Es santafesino, jugó en Newell's e irá al Mundial de Qatar con la selección

"Me dijeron que tengo que estar compartiendo todo el día con ellos, ser un jugador más", contó el barbero Ernesto Fontanet

"Jugué cinco años en Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. Mi papá también trabajó allí un tiempo, ayudó bastante. Después yo me fui un año para Newell's, para ya retirarme en sí del futbol porque ya tenía que empezar con la peluquería", contó Fontanet, quien comenzó a tener relación con jugadores de la selección el año pasado.

La ex pareja de De Paul dijo que quiere que el futbolista esté en el Mundial

En 2021, el santafesino llegó a Málaga con solo 19 años. Tenía la idea de perfeccionar su técnica en una academia, y tras tres meses allí le surgió la posibilidad de cortarle el pelo a la Sub 23 de la selección argentina. "Me enteré a través de los medios que venían a parar acá y me comunique con uno de los jugadores, Juancho Ortega (Francisco, jugador de Vélez)", reveló.

Tras coordinar con los dirigentes, se encontró con el plantel en Marbella y estuvo con ellos desde las diez de la mañana hasta la una de la madrugada. "Fue una experiencia única en la cual ellos me ayudaron para seguir progresando y seguir con otros jugadores", contó al respecto.

Fontanet confirmó que irá al Mundial con la selección. "En noviembre tendría que ir para Ezeiza y salir con ellos desde el aeropuerto. Me dijeron que tengo que estar compartiendo todo el día con ellos, ser un jugador más", aseguró.

Hace menos de un mes Los Palmeras fueron a España a tocar y Fontanet fue el encargado de cortarles el pelo. En ese sentido expresó: "Fue increíble, una experiencia única en la cual me llamaron para estar en su gira que fue de una semana". La banda llevó la cumbia santafesina a Madrid, Barcelona, Alicante, Mallorca y Málaga, entre otros sitios que "llenaron a tope".