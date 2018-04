Luis Leal será baja ante Boca por lesión y sin su presencia el rojinegro pierde peso ofensivo. No es un detalle menor ni lanzado al azar, porque no sólo a los entrenadores se les complicó la existencia a la hora de buscarle un reemplazante, sino que Newell's nunca pudo ganar en la Superliga sin su presencia. Y los números así lo reflejan claramente. Ahora, con Omar De Felippe al frente del equipo, las alternativas son Alexis Rodríguez o Daniel Opazo. Dos juveniles a los que aún les falta recorrido y que deben sumar experiencia en la máxima categoría, por eso se les complica lidiar con defensores de suma experiencia. Les pasó a ambos con los de Atlético Paranaense, luego con los de Talleres y ahora uno de ellos, seguramente el primo de Maxi, tendrá la responsabilidad de generar zozobra en el fondo xeneize, nada menos que en la Bombonera. Nada, pero nada, es imposible en el fútbol, más allá de que en la previa el desafío no resulta para sencillo.

Como será de importante la Pantera que de las siete victorias que obtuvo la Lepra en el presente torneo las logró con el portugués en cancha. Y en cinco de esos juegos marcó un gol. Se hizo presente en la red en el triunfo frente a Olimpo (2-0), River (3-1), Arsenal (2-1), San Martín (2-0) y Tigre (2-1). No marcó en los dos triunfos frente a Chacarita (2-1) y Talleres (2-1).

Los restantes dos gritos los anotó uno en el empate con Racing (2-2) y otro en la derrota ante Estudiantes (4-2).

Newell's sufre de su ausencia, lo padece. A tal punto que hasta el momento ni Juan Manuel Llop ni De Felippe pudieron encontrarle el reemplazante justo, sobre todo por la juventud de los nombres que aparecen detrás de la figura de la Pantera.

Si bien llegó casi en silencio y despertando cierta incertidumbre entre los hinchas por la falta de conocimiento del atacante, con el paso del tiempo y los goles que pegó en el Parque de la Independencia lo llevaron a convertirse en uno de los refuerzos más importantes que llegaron a mediados de 2017. A tal punto que superó ampliamente la figura de Brian Sarmiento (se recupera de una fractura), el jugador que sacudió el ambiente en una contratación rimbombante. Claro que después, con el paso del tiempo y los encuentros, no colmó las expectativas que se habían despertado con su arribo al club de sus amores.

La Pantera fue pagando con goles y protagonismo dentro de un campo de juego su llegada a la entidad. Es hoy el futbolista más importante que cuenta el entrenador en el plantel y es por eso que la dirigencia leprosa pretende hacer uso de la opción de compra establecida el año pasado cuando firmó por una temporada. Para ello Newell's deberá conseguir 925 mil dólares para quedarse con el ochenta por ciento del pase. Esa es una de las misiones prioritarias que tienen los directivos para no perder a un nueve que hasta el momento cumplió, caso contrario deberá lanzarse al mercado a conseguir otro goleador porque los de abajo aún necesitan madurar.

Leal había salido a segundos del final del primer tiempo frente a Talleres porque había sentido un "pinchazo". Ayer se confirmó lo previsible, que no estará en la Bombonera frente a Boca por una "fibrosis en el bíceps femoral izquierdo".