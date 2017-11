"Es mi gran oportunidad", reveló Diego Becker

Se sumó al semillero canalla hace siete años. Llegó de Los Quirquinchos con la ilusión a cuesta. Y hoy vivirá uno de los momentos mágicos que le ofrecerá este deporte tan maravilloso como es el fútbol. Diego Becker debutará de titular en Córdoba. Todo un dato significativo en su vida deportiva, que recién arranca de verdad. "Es mi gran oportunidad", le dijo este fino volante ofensivo, de 19 años, a Ovación. "Trataré de aprovechar este momento tan especial. Sé que de ahora en más todo dependerá de mí", acotó aferrándose a la realidad y con cierto nerviosismo en sus movimientos por tener que mantener este mano a mano en la previa de su partido tan especial.

¿Cómo viviste toda la semana?

Dentro de todo la llevé bastante bien. Fue todo muy rápido por las cosas que pasaron, pero sinceramente traté de mirar y disfrutar el día a día por esta oportunidad que me dará Leo (Fernández).

¿Te sorprendió cuando te ubicó entre los titulares en la primera práctica?

Sí, puede ser que me haya sorprendido un poco porque no pensaba que tendría la chance ya. Uno siempre entrena para jugar, para estar siempre a disposición. Aunque en esta no imaginaba que podría llegar a ser titular.

Lo positivo es que se conocen mutuamente.

Ni hablar. Lo tuve como DT en reserva y sé cómo piensa. A la vez, él sabe lo que podemos dar los que somos del club y venimos de abajo porque nos conoce. Estuvo dirigiendo en inferiores y ahora tenía a cargo a la reserva. Así que tiene bien fichado a cada uno de nosotros.

¿Estás nervioso porque tenés que salir en el diario o porque tenés que jugar?

Jugar es más fácil. Es otro tipo de nervios, ja.

¿Pensás que estás frente a la gran oportunidad de tu carrera?

Lo tomo así. Es mi gran oportunidad porque me están dando la posibilidad de mostrarme de titular. Lógico que después dependerá de lo que haga dentro de la cancha. Pero haré todo como para aprovechar este momento tan especial en mi vida.

¿Considerás que la Copa Santa Fe les dio un plus a los pibes de la reserva?

Por supuesto. Ni hablar que fue así. Fue una gran vidriera. Nos sirvió muchísimo a todos, más allá de que terminamos saliendo campeones.

¿Entonces esta chance es un antes y un después en tu vida?

Lo tomo más que nada como que esto puede ser un principio. Porque me vengo preparando y soñando para esto. Siempre quise esto, tener la chance de ser titular en la primera de Central.

¿Hablaste o le pediste algún consejo a tu hermano Pablo?

Sí, siempre charlo y consulto cosas. En ese sentido hablamos seguido.

¿Qué te dice?

Que esté tranquilo y confíe en mí por sobre todas las cosas. Me da confianza y tranquilidad.

Y Leo, ¿qué te pide?

Que ataque cuando vea que puedo hacerlo y que colabore a la hora de defender. También me dio confianza para encarar en uno contra uno. Que trate de desbordar y tirar centros.

¿Sentís una presión extra por el hecho de que Central no haya ganado hasta el momento en lo que va de la Superliga?

No, no lo tomo así. Sé que será mi primer partido como titular y trato de estar lo más tranquilo posible. Lo único que quiero es salir de esta situación porque necesitamos ganar. Desde ese punto de vista sabemos todos que tenemos que tratar de meter un triunfo en Córdoba. Para eso trabajamos y con ese objetivo saldremos a la cancha.

¿Teniendo tus características, vas a ser el socio de Carrizo a la hora de generar juego?

La idea es que entre todos los mediocampistas le demos juego al equipo. Luego se irá viendo por dónde lo generamos. Pero sí, con Pachi trataremos de buscarnos, lo mismo que con Camacho, que es de rotar también.

¿Qué representa que Leo haya apostado por varios de ustedes, que son juveniles?

Un privilegio y responsabilidad. También una gran oportunidad porque nos permitirá mostrarnos.

¿Te sentís bien de verdad?

No sólo bien, sino también con muchas ganas. Tendré una linda chance. Y sólo quiero aprovecharla.

¿Qué sabés de Talleres?

Nos espera un equipo que está bien posicionado, pero nosotros vamos a tratar de atacarlos y vencerlos. No pensamos en otra cosa que no sea ganar.