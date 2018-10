"Es inviable ahora lo de la selección"

El entrenador Mauricio Pochettino se bajó ayer de la lista de candidatos para asumir en la selección argentina como reemplazante de Jorge Sampaoli. Si bien desde su entorno afirmaban que la chance era imposible, el propio protagonista nunca había dado por cerrada la puerta hasta que, en declaraciones a Direct TV Sports, afirmó: "Tengo cuatro años más de contrato, es inviable". El entrenador de Tottenham Hotspur fue claro: "Que se piense en mí para la selección es un orgullo, pero tengo cuatro años más de contrato aquí". Pochettino había anticipado que su intención no era marcharse del club inglés y, en caso de tener pensada una salida, siempre iba a ser consensuada con Daniel Levy, dueño del club y una persona muy compleja a la hora de negociar, a punto tal que "espantó" a Real Madrid cuando vino a buscar al santafesino para reemplazar al francés Zinedine Zidane. Con este escenario se suma una nueva complicación para la Asociación del Fútbol Argentino ya que era el director técnico preferido del presidente Claudio Tapia. Es que AFA ya sabe que Diego Simeone y Marcelo Gallardo pretenden continuar en Atlético de Madrid y River Plate, respectivamente. Además, Gerardo Martino (de muy buena relación con Chiqui) está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de la selección mexicana. Por eso, no hay que descartar que la AFA le ofrezca continuar al menos hasta la Copa América a Lionel Scaloni, cuyo interinato vence a fines de año. Sin embargo, el Gringo no vio con buenos ojos una serie de desprolijidades mostradas por la casa madre del fútbol argentino y no hay que descartar que rechace ese posible ofrecimiento. Ahora todo es una incógnita y habrá que esperar al menos hasta fin de año.