La ministra de Seguridad de la Nación criticó lo sucedido con los ataúdes, pero dijo que es la provincia la que debe sancionar

Con el tema ya sobre la mesa, analizado y examinado por los distintos actores, el foco de atención se centrará en la posible sanción que reciba el Gigante de Arroyito, que debiera correr por cuenta de la Secretaría de Seguridad de la Provincia. Sí sonaron fuerte ayer las declaraciones de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien advirtió que la presencia de ataúdes "son una provocación" y una forma de "incitación a la violencia". Y destacó que "las sanciones a los estadios las decide el gobierno provincial, porque es una función no delegada a nivel nacional". Sí es un hecho que esta semana debería resolverse el tema.

Para que haya sanción debiera haber un tiempo para que el club pueda realizar algún tipo de descargo, más allá de que las cosas están bastante claras. Y en caso de que hubiera castigo es indispensable que se conozca esta semana porque la semana próxima la dirigencia debe organizar el partido contra Chacarita. También está latente la chance de alguna multa económica por parte de la AFA.

Tal como informó Ovación en su edición de ayer, hay una clara intención del gobierno nacional para inhabilitar el Gigante, pero Bullrich reconoció que no es un poder (el de sanción) que le competa al Ministerio de Seguridad. "Los féretros no eran solamente contra el presidente Macri. Son un modelo de provocación e incitación a la violencia que se da y que es absolutamente contraria a la convivencia que queremos lograr en el fútbol. No es un problema que diga Macri, es un modelo violento y estamos agradecidos de que se haya descubierto a las personas que los realizaron", agregó la ministra. Pese a sus palabras, el enojo del gobierno nacional es porque uno de los ataúdes tenía el nombre del presidente.

Ayer, algunas de las fuentes consultadas hablaron de la sanción de un partido a puertas cerradas, pero otras voces, más optimistas por cierto, confiaban en que "no hay elementos" que merezcan una sanción, ya que "lo que se hizo fue una acción preventiva". Después, desde la AFA analizarán si habrá algún tipo de castigo económico.

En Central ya entregaron el material fílmico de quienes según la Secretaría de Seguridad ya están identificados. Ayer también los abogados del club le tomaron declaración al dirigente "de menor rango" (así lo llaman por ahora, al menos hasta que se compruebe su participación, aunque de manera indirecta, en el hecho), quien fue apartado de sus funciones (es el referente político en el estadio). Fue indagado para intentar determinar qué grado de responsabilidad tuvo.