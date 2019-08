“Volver a ganar”, rezaban varias banderas colgadas el sábado por la noche en el auditorio de Ciencias Económicas, junto a otra de “Beraldi 2019”. Y es José Beraldi el que saldrá a escena frente unos 200 socios de Rosario y el interior de la provincia para hablar de un ciclo terminado en Boca, luego de un video de campaña en que se lo muestra en su ámbito familiar, junto a su papá, el fundador de la empresa de transportes que conduce desde hace 40 años. “El éxito se gestiona”, repetirá, como el eslogan de los trapos, donde no esconderá hablar de realidad deportiva devaluada y eclipsada por el éxito del rival de siempre. Sus máximas serán además no mudarse de la Bombonera y ampliarla hasta los 70 mil espectadores, además de volver a convertir la platea alta de una de las cabeceras de nuevo en populares y eliminar los mil lugares para turistas para dárselos a los socios. Fustigó el manejo empresarial de la actual conducción y dijo que le dará vida social de nuevo, con la construcción de una villa olímpica aledaña al estadio. Prometió además trabajar con todo el interior, con las peñas que ayer acompañaron mucho, para sacarlo del estado que denunció de abandono. Y está convencido de que este es el momento, en las elecciones de diciembre, para vencer al que el presidente Daniel Angelici ponga como su sucesor. Después de responder mil preguntas de los socios, entonces sí accedió a una charla con Ovación sin filtros.

¿Este es el momento para ganar las elecciones?

Sí, este es el momento, sin dudas, porque es un ciclo terminado para el oficialismo. Han demostrado la incapacidad de conducción en lo deportivo y en lo social. Es el momento en que el socio de Boca exprese el cambio. Al menos con todos los que he tenido contacto en estas visitas están convencidos de que esto no va más. Por eso les digo que escuchen las mejores propuestas, el sentimiento de Boca. Nos vienen sacando año tras año la pasión y prometo devolvérsela al hincha, al socio, al mundo Boca.

¿Qué cambió del 2015, cuando usted también se presentó a las elecciones, a este 2019, que dijo sentirse más candidato que nunca para ganar?

Me siento más candidato porque de los errores se aprende. Hay que ser autocrítico para avanzar en la vida. Hemos cometido errores pero la mayor responsabilidad de que en 2015 el oficialismo haya ganado la elección fue por un tema político, no tengo dudas. Como en toda elección, cuando atrás hay un aparato político muy fuerte suelen pasar estas cosas. Pero si en 2015 el sesenta y uno por ciento del padrón le dijo “no” a esta conducción con todo el poder que tenía, creo que esta vez si no fuese por ese apoyo político tendría que perder por el ochenta. El socio se está dando cuenta y lo vivo en cada reunión. Le está diciendo “basta” a esto. Y yo le dijo que venga a votar, porque cuanto más voten es más ganable la elección. Y para eso también hay que dejar egos de lado y construir una unidad en la oposición.

¿Qué hace falta para esa unidad de la oposición? Ante los socios mencionó a Royco Ferrari (el ex vice primero xeneize que renunció en junio) como una posibilidad muy firme de alianza y no tanto con Jorge Ameal, que hoy aparecen como posibles candidatos.

La unión con Royco Ferrari está muy avanzada. En la mayoría de las cosas acordamos y es una persona de Boca que piensa con el corazón. Y respecto a Ameal espero que entienda que necesitamos entre todos unirnos si realmente queremos a Boca. El tiene una posición tomada y su gente trabaja para la elección, pero espero que ellos mismos le digan que es necesario unirnos porque si no va a continuar el oficialismo y eso es lo peor que podría pasarle al club. La continuidad de un fracaso es otro fracaso, más porque su candidato a presidente (Christian Gribaudo, secretario del club y presidente del Instituto de Previsión Social de Buenos Aires) tiene sólo cinco años de socio y no se lo conoce en el mundo Boca, no está capacitado para conducirlo.

A la oposición le conviene entonces que pongan un candidato que aparece con poco peso.

Sí, pero acá hay un apoyo externo político y por eso va de candidato, si no no lo sería.

¿Boca nunca estuvo tan politizado?

Estoy convencido de eso. El fracaso deportivo, el no respeto al socio y que se manejen como una empresa lo vivimos todos. Y yo no quiero más eso para Boca.

Habla de que la oposición debe dejar egos de lado. ¿En caso de que sea necesario, usted declinaría su candidatura para la unidad?

Yo estoy dispuesto a sentarnos primero en una mesa antes de hablar de eso para intercambiar opiniones. Pero creo que Ameal tuvo su momento de presidente tras el fallecimiento de Pedro (Pompilio) y dos elecciones en las que no pudo ganar, y por lo tanto considero que merezco la oportunidad por experiencia, por haber sido vicepresidente (hasta 2011) y porque soy el más hincha de Boca.

¿Quién era Daniel Angelici cuando asumió la presidencia de Boca y quién es ahora?

Tengo una excelente relación con él y la seguiré teniendo más allá de la política. Que no esté de acuerdo con nada de lo que hace no significa que no tenga una amistad. No mezclo las cosas porque soy de Boca. Vengo de un proceso como el que vivimos con Macri (ex presidente xeneize) junto a un montón de gente con el que hemos hecho un Boca más grande y yo creo que esta gestión es muy presidencialista, desconocedora del fútbol de todas las maneras.

Los clubes y las instituciones en general son presidencialistas. ¿Qué perfil tendría su gestión si gana?

Sería un presidente con decisiones firmes pero abierto. Promuevo un espacio para todos y eso es lo que quiero en una gestión mía, además con toda la gente que deja su familia para construir esta alternativa.

En los clubes de fútbol donde los resultados parecen serlo todo, usted habló de darle mucha vida social al club y en el final de su alocución remarcó que el 23 de noviembre quiere ser campeón de la Copa Libertadores aunque días después sean las elecciones. ¿Eso no cree que puede jugarle en contra?

Primero campeón Boca. Y estoy convencido de que se puede ganar la elección porque eso sería como llegar al final feliz de una película pero después de dos horas en que durmió a todos. Esto es lo mismo. El socio sabe lo que vivió y la obtención de una Copa Libertadores no tiene que ser el desequilibrante de una elección.

¿La final perdida en Madrid es la marca indeleble de esta gestión?

Esa final, la Supercopa, lo que viene ganando River, las malas compras, todo marca un combo de mala gestión.

La comparación con River es inevitable.

Claro que sí. Porque en 2011 River estaba en la B y Boca venía de ser campeón y hoy la realidad es otra. Con Bianchi nosotros vivimos la era gloriosa donde le demostramos a River que eran realmente hijos nuestros. Y hoy me preocupa que haya hinchas preocupados de tener que enfrentar en una semifinal a River.

La llegada de Daniele De Rossi generó una locura en Boca y la suya es la única voz que se escucha de disconformidad. ¿Puede parecer antipático?

Es que creo que es márketing. Estuvo 18 años en la Roma y ojalá me demuestre que es un monstruo pero casi no jugó en el año y en el fútbol argentino no hay tiempo para pensar cuando uno para la pelota. Los años le vienen a todos y no es lo mismo para un defensor que para un volante central. Si fuera Dani Alves lo traía con los ojos cerrados.

Rosario es muy futbolera y sobre todo está dividida por Newell’s y Central. Pero a los hinchas que son de Boca y a los muchos que vienen del interior de la provincia, ¿qué mensaje les deja?

Que los vamos a tener en cuenta como esta gestión no lo hizo. Y que vayan a votar. Sé que no será fácil si ponen la fecha en un día que no haya partido, pero les pido que hagan ese esfuerzo si creen que es el momento de cambiar esta realidad de Boca.