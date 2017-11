Un partido especial. Villagra jugará una final contra sus ex compañeros. Marcelo Rubén Bustamante

El partido del sábado por la Superliga fue el primer capítulo en estos enfrentamientos entre Central y Atlético Tucumán. Y del lado del Decano hay un futbolista que lo vivirá de una manera especial. El otro día estuvo. Ahora debe aguardar la decisión del entrenador Ricardo Zielinski, pero todo indica que jugará de nuevo. Lo cierto es que Cristian Villagra sabe que tener a Central como rival. La frase "es difícil enfrentar a Central" no tiene que ver con cuestiones estrictamente futbolísticas, más allá del respeto que siempre dejó claro, sino con las emocionales.

"Ya lo había vivido con River. Pero siempre se siente algo distinto enfrentar a Central, es difícil de explicar. Tengo muchos amigos en el club pero ahora estoy defendiendo los colores de Atlético Tucumán", reflexionó el Kity en diálogo con Ovación en la previa del encuentro.

Como dijo, ya lo vivió allá lejos en el tiempo, vistiendo la camiseta de River, pero lo de ahora lo siente de otra manera, porque estos enfrentamientos se dan luego de la salida del club al que volvió después de muchos años de carrera en el exterior (estuvo en Ucrania). Al menos es lo que sintió en el último partido. Lo de ese día "fue raro", según confió. Y agregó: "Tuvimos la suerte de ganar, pero no deja de ser raro jugar en el Gigante de Arroyito enfrentando a Central. Estuve mucho tiempo con esa camiseta, salí del club y me genera algo particular porque es un club que quiero mucho".

¿Cómo estás viviendo la previa de un partido en el que sentías que será especial?

Bien. Especial porque es Central, pero bueno, también es especial por Atlético. Está en una instancia que nunca jugó. Nosotros también tenemos la oportunidad de jugar una final de Copa Argentina.

Por lo que conocés de Central, por lo que viviste en el club en estos últimos años, ¿sentís que hay algo especial entre Central y la Copa Argentina?

A Central le gusta jugar esa copa. Cuando estuve no tuvimos la suerte de ganarla, pero siempre se llega a instancias finales y lamentablemente, por una cosa o por otra, no se nos dio.

Central tiene dos caras distintas, la de la Superliga y la de la copa, ¿con qué rival se encontrarán?

Será durísimo. Quedó demostrado que en la Copa Argentina es otro equipo. Nos vamos a tener que preparar porque sabemos que va a ser un partido muy duro.

¿Toman como parámetro

que en la copa Central le

ganó a Boca, hoy el mejor equipo del fútbol argentino, y que venció a Godoy Cruz revirtiendo un 0-2 y con un hombre menos?

En la copa se hace muy fuerte. Sin dudas de que Central es un equipo muy duro que sabe jugar bien al fútbol.

¿Qué tiene este Atlético Tucumán para ilusionarse con llegar a la final?

Creo que venimos en alza. Cuando arrancó el torneo por ahí no estábamos jugando de la mejor manera, hoy en día estamos más afianzados y tenemos jugadores muy importantes que pueden marcar la diferencia.

En el último tiempo que estuviste en Central sufriste algunas lesiones, ¿sentís que ahora pudiste llegar al nivel que pretendías?

Sí. La verdad es que más allá de todo me siento muy tranquilo. Mis nuevos compañeros me ayudaron a adaptarme lo más rápido posible al club. Ahora me siento bien, obviamente me gustaría dar más, pero me siento muy contento y a gusto jugando en un equipo como Atlético Tucumán.

Cuando te fuiste de Central, ¿sentías que te faltaba otro lugar para volver a jugar o que necesitabas algo de tranquilidad para volver a tu mejor nivel?

Sí, se dieron muchas cosas. Por un lado puede ser por las lesiones. Yo siempre traté de dar lo mejor y no me reprocho nada de lo que di por Central. Por ese lado estoy tranquilo.

¿Cómo te ves el viernes (hoy) a la noche, clasificado a la final?

Dios quiera que podamos pasar y jugar una final con la camiseta de Atlético, sería algo histórico.





Gonzalo Freitas es baja en el Decano



Antes de que Atlético partiera desde Tucumán rumbo a Formosa, ciudad en la que hoy jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Central, se confirmó la baja de Gonzalo Freitas, quien padece un problema gastrointestinal. El volante uruguayo venía siendo uno de los puntos altos del Decano.

