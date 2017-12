Carlos "Charly" Joffre será el único rosarino en participar de la 40ª edición del Rally Dakar, además el 10º en Sudamérica y en Argentina. La adrenalina está en su punto más alto. Cuando esta edición llegue a la calle, estará a punto de embarcar hacia Lima para concretar un sueño impensado, que fluctuó entre varias complicaciones pero que finalmente se harán realidad cuando salga desde la rampa de largada en Lima el próximo sábado con su Yamaha Raptor 700 número 285. Su equipo está en camino desde hace tres días. Trató de no descuidar detalles. Lo primero será partir, la gran ilusión será llegar. Está en camino.

Con 50 años recién cumplidos, recibió el último impulso de sus pequeños hijos que le recordaron su frase de cabecera. "Nunca abandones tus sueños", acompaña cada foto o noticia que cuelga en su cuenta de Facebook y que se la recordaron cuando por razones familiares o económicas pensó en la posibilidad de bajarse. "Fue muy duro llevar adelante este desafío sin sponsor, pero cada vez que evaluaba no correr, ya sea un amigo, mi papá y la última vez mis hijos, me ayudaron enormemente para decidirme. Desde hace cuatro años cuando empecé a correr rally que quiero disputar un Dakar, pero si bien pude hacerlo antes considero que este es el momento. Tengo la experiencia, me preparé muchísimo y ahora quiero llegar al final en Córdoba", relató emocionado a Ovación.

"Es un orgullo para mí ser el único rosarino en el Dakar y representar a la ciudad en esta competencia que es como llegar a la Fórmula Uno", señaló orgulloso. "En el Día del Amigo recibí el okey de Ettiene Lavigne (el presidente de la Amaury Sport Organisation, que organiza el rally) para correr y después de algunos contratiempos, acá estoy. La ansiedad es enorme y no veo la hora de estar en Lima", adonde arribará cerca del mediodía para instalarse en el hotel Hilton, donde deberá cumplimentar los trámites de la ASO.

Claro que pese a ser el primer Dakar, Joffre lo preparó a conciencia. Primero, con su Yamaha Raptor 4x2 preparado nada menos que por Oreste Berta en Alta Gracia. Luego, siguiendo una rutina intensa en el gimnasio de una hora y media por día, complementado con recorridos en bicicleta de 30 a 40 kilómetros diarios más sesiones de boxeo. En el medio, también ensayó en la dura Fiambalá con los que ya tienen varios Dakar encima, como Jeremías González Ferrioli, Guiliano Giordana o Nicolás Cavigliasso, además del paraguayo Nelson Sanabria. Y para garantizar un recorrido donde las sorpresas puedan ser mejor abordadas, correrá con un mochilero: el neuquino Pablo Bustamante, que disputó cuatro Dakar y finalizó los tres últimos.

"La experiencia de Pablo va a ser fundamental para mí", dijo con lógica Joffre, como así también la asistencia contratada que atenderá cuatro cuatri, más el apoyo externo de Sebastián Gallegos y Diego Trovero, que hace tres días emprendieron el viaje por tierra en una Ram, con el acoplado de una trailer donde Charly pasará las noches en Perú, Bolivia y Argentina, y que "está equipada con aire acondicionado y todo lo necesario para descansar bien. Así como hay gente que se ocupará de lo mecánico, también de lo referido a la nutrición que es fundamental. Estaré bien asistido", además porque en Jesús María la caravana "levantó" al experimentado mecánico de Jesús María Gabriel Ontivero, que estuvo en el armado del Yamaha junto a Marcos Paparelli.

"El cuatri es bárbaro, muy potente. Tiene un centro de gravedad muy bajo con un tanque de combustible de 43 litros que es muy cómodo de manejar", especificó. Claro que el rosarino, que le gusta acelerarlo, es consciente de que "tengo que hacer una carrera inteligente. Por ahí te ilusionás con poder pelear adelante pero mi meta va a ser llegar y estoy muy concentrado en eso". Las primeras etapas son de pura arena, las que "me gustan", pero que también "serán el primer filtro. Hay que pasarlas y después pensar en la altura de Bolivia. Pero todo paso a paso. Lo primero ahora será salir de la rampa, que será una emoción terrible", expresó el rosarino, que terminó de convencerse cuando llegó 5º en su categoría en el Afriquia Merzouga de Marruecos, una experiencia única que le valió ser homenajeado por el concejo municipal como Deportista Distinguido. El 6 de enero iniciará la 1ª etapa Lima-Pisco con un especial corto de 31 kilómetros. Desde ahí todas serán obstáculos. Joffre no ve la hora de enfrentarlos en el camino.





Con otros dos de la región

Otros pilotos de la región que correrán el Dakar serán dos con experiencia en el automovilismo nacional: el sanlorencino Alejandro Fantoni, que fue animador en el Turismo Nacional y en el Car Show Santafesino, y el baigorriense Leonel Larrauri, que disputó hasta la última fecha de Rosario el título de la Clase 3 del TN. Ambos debutarán, el primero en un quads Can Am 4x4 y el otro en la categoría UTV, una especie de buggy de hasta 1.000 cc, Can Am Maverick de 160 CV. Su copiloto será el piloto de Funes Fernando Imperatrice.