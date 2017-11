"Es algo tan buscado como soñado", reveló Coscia

El pibe muestra una gran dosis de calma a la hora de responder. Asegura estar tranquilo, pese a que tiene en claro que tiene frente a sus narices la gran oportunidad de su carrera. "En realidad siempre luché por esto. Poder ser titular es algo tan buscado como soñado", tiró Agustín Coscia en el prólogo de la charla íntima que mantuvo ayer con Ovación en el country de Arroyo Seco. "Me agarra en uno de mis mejores momentos desde que estoy jugando. Espero aprovechar con todo esta chance", acotó el goleador de apenas 20 años y que cuenta en su foja de servicio con 95 tantos anotados entre inferiores, reserva y Copa Santa Fe, de la que fue campeón. Mañana estará en la foto principal canalla cuando sea turno de visitar a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. Toda una gran apuesta por parte de Leo Fernández, quien tiene plena confianza en este artillero de pura cepa.

¿Es una chance soñada o esperada por las lesiones que hubo esta semana?

En realidad siempre luché por esto. Desde chico que juego y me vengo preparando para este momento. Y ahora, al tener la oportunidad en este club tan grande, poder ser titular es algo tan buscado como soñado. Estoy muy feliz por la chance que se me presenta, así que ahora sólo apunto a hacer bien las cosas cuando sea momento de jugar en Córdoba contra Talleres.

¿Cómo tomaste la semana, que fue muy particular por varios motivos?

Lo tomé con calma desde que Leo (Fernández) me puso entre los titulares. En todo momento mantuve los pies sobre la tierra porque sé que esto es fútbol y los momentos se dan a veces cuando uno menos lo espera. En cada práctica que estuve en el primer equipo intenté no desviar la atención. Quería cumplir con las indicaciones y no pensar en el más allá. Por eso vivo el día a día y trato de disfrutar este particular instante.

¿Qué pasó por tu mente cuando viste que Leo te puso de movida?

Lo primero que sentí fue alegría. A la vez estaba y estoy muy seguro de mí mismo. Leo no sólo me dio la chance a mí sino además a Jere (Ledesma) y Diego (Becker). Así que de ahora en más lo único que espero es retribuirle esa confianza con un buen rendimiento.

¿Y cómo llevás lo de que Central no está bien y encima irán a Córdoba con nuevo técnico y algunos juveniles como vos de entrada?

Es cierto que no pudimos ganar aún en la Superliga, pero hay que estar tranquilo para que la ansiedad o el nerviosismo no nos juegue en contra. Por eso la idea es hacer lo que veníamos haciendo en reserva para que nos pueda ir bien. Al menos ese es el deseo.

¿En qué momento personal te agarra esta chance?

Muy bueno porque venía jugando en reserva, donde salimos campeones. Creo que es uno de mis mejores momentos desde que estoy jugando. Espero aprovechar con todo esta chance.

¿Te pesa en algo reemplazar a Ruben?

Tanto Marco como el Chaqueño (Herrera) son jugadores de jerarquía y tienen su propia historia en este club. Pero sinceramente no me pongo a pensar en eso sino en el partido. Quiero focalizarme solamente en lo que deberé hacer contra Talleres.

¿Qué le podés aportar al equipo?

Soy un delantero de área que me gusta moverme por todo el frente de ataque. También soy de pelear cada pelota con los centrales. No me gusta quedarme fijo en un lugar. Por eso voy a tratar de hacer eso el domingo (mañana).

En varios partidos de reserva se vio que por momentos parecés estar pasivo, pero cuando tenés la pelota no dudás de pegarle al arco.

Pasa que al ser delantero es como que estoy solitario a veces. Les pasa a todos lo que jugamos arriba. Pero a la vez sé que cuando pisás el área y podés pegarle, no hay que dudar. Hay que tratar de hacer el gol como sea.

¿Cómo harán para complementarse con Zampedri, ya que tienen similares características?

Es cierto, los dos tenemos muchas cosas en común. Somos delanteros de área. Pero ya estuvimos hablando algo para colaborar con el equipo y ver si conseguimos el triunfo, que es lo que iremos a buscar. Claro que también habrá que cumplir con todo lo que nos pedirá Leo (Fernández).

¿Y qué te pide?

Que cuando ataquemos por afuera estemos dentro del área. Especialmente eso, aunque también que colaboremos cuando no tengamos la pelota o el rival intente pisar nuestro campo. Además que insistamos y desgastemos a los defensores.

¿Sentís que esta es tu verdadera oportunidad?

Sí, de hecho lo tomo así. Por eso es que mi deseo es aprovechar al máximo esta chance.

¿Es una presión extra jugar en estos momentos?

No, para nada. No lo quiero tomar así porque sería como gastar energía. La presión en el fútbol te juega en contra e incide mucho en el factor psicológico además. Y no quiero desviarme más allá de lo que deberé hacer en la cancha. Sólo pienso en hacer lo que me pida el entrenador. Por eso tomo todo esto con mucha tranquilidad.

¿Hablaste con los jugadores más experimentados para pedirles algún consejo?

Sí, aunque ellos nos hablan siempre. En ese sentido estamos muy bien respaldados.

¿Y pensás que si hacés bien las cosas podés estar ante Boca?

No, porque antes debemos jugar con Talleres. No puedo mirar más allá del domingo porque sería algo peligroso. Además, primero debo rendir bien en Córdoba, luego se verá qué pasará contra Boca. Para eso aún hay tiempo. En lo único que pienso en estos instantes es aprovechar esta gran oportunidad de salir de titular, que en definitiva es para lo que siempre luché.