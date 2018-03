Con ilusión. "La gente tiene muchas ganas que yo gane un Mundial. Ojalá se pueda dar", dijo Messi. NA

"Es ahora o nunca". Categórico. Como en esas tantas definiciones que realiza dentro del campo de juego con la pelota destino al fondo del arco. Lionel Messi cree que es la última chance de ganar un Mundial. El de Rusia. Porque "es el momento". Y agregó: "No hay otro Mundial. Hay que pensar que puede ser, o va a ser, el último. Y vamos a intentar aprovechar la chance".

Un Messi contundente. Con la convicción de que puede darse. De que esta vez sí, Argentina puede levantar la Copa del Mundo. Cuatro años después del subcampeonato mundial en Brasil. Con varios compañeros que estuvieron en aquel del 2014. Con los que estuvieron también muy cerca de adjudicarse las últimas dos ediciones de la Copa América con la camiseta albiceleste.

Justamente, sobre esas tres finales perdidas, el capitán del seleccionado argentino sentenció: "Creo que la deuda la tenemos con nosotros mismos. A la gente no le debemos nada. Nosotros dimos el máximo siempre y llegamos a tres finales. No se dio porque Dios no quiso. Nosotros queremos sacarnos esa espina y poder conseguir un título. Habiendo estado tan cerquita es una decepción para nosotros mismos y queremos saldar esa deuda en Rusia".

"Es una linda oportunidad la que tenemos ahora y vamos a prepararnos de la mejor manera. No pudimos hacerlo durante las eliminatorias, por cómo se dieron las cosas, pero creemos que es el momento", sostuvo el 10 de la selección en diálogo con Fox Sports, en la previa del amistoso ante España, esta tarde en Madrid, en el que en principio sería titular (ver página 4).

"Imaginate si hubiésemos sido campeones del mundo", le dijo la Pulga a su entrevistador. "Hubiese cambiado todo para todos. Y fuimos merecedores, porque tranquilamente podríamos haber ganado nosotros. La foto mía caminando al lado de la copa (en Brasil) es una foto dura, porque estábamos a nada de ganarla, y terminar pasando por el costado fue muy duro", confió.

El crack nacido en Rosario aseguró que se siente "espectacular" de cara al Mundial y que prefiere jugar dos partidos por semana: "Estoy acostumbrado a eso porque cuanto más juego, mejor me siento", lo que demuestra en la liga española año a año, como en este 2018 en el que se encamina a lograr un nuevo título con Barcelona.

También reconoció que le molesta cuando se habla de que la selección argentina es un club de amigos suyos, a lo que consideró "una falta de respeto para mí y para mis compañeros, que juegan en los mejores equipos del mundo y tienen una gran trayectoria. De mí se dijeron varias cosas que no me afectan, pero me parece una locura lo que dicen sobre ellos".

Y se refirió entre varios a un caso puntual: "El Kun (Sergio Agüero) estuvo como suplente bastante tiempo y es un amigo de toda la vida, igual que otros chicos que hacen un esfuerzo para estar. Algunos se quedaron afuera, pero lo hacen feliz porque quieren estar. Y el que juega es porque se lo gana, no porque es amigo mío".

Además, celebró el regreso de Gonzalo Higuaín, uno de los más resistidos por los hinchas a través de las redes sociales: "Es un jugador muy importante, fundamental en este camino. Y está porque es el goleador de Juventus y hace goles todos los fines de semana".

Mientras que sobre la ausencia, al menos en esta gira, del cordobés Paulo Dybala explicó: "Hablamos, algo muy rápido, pero entendí lo que dijo (que le costaba jugar al lado de Messi) y es una verdad porque juega en mi misma posición en Juventus y cuando jugó conmigo iba más por izquierda, por donde no está acostumbrado. No lo sentí como un ataque hacia mí, lo hablamos, pero no hubo ni que aclararlo".

El goleador histórico del seleccionado argentino, con 61 tantos, sobre el final de la entrevista postuló a "Brasil, Alemania, España y Francia" como "candidatos" para ganar el Mundial porque "tienen un mejor funcionamiento como equipo" que la Argentina, pero no descontó la chance de obtener para el país la Copa del Mundo porque "Argentina es candidata siempre, porque es Argentina y por el escudo". Y remarcó: "Ganar el Mundial sería cerrar todo de manera extraordinaria. La gente tiene muchas ganas que yo gane un Mundial, que la Argentina sea campeón del mundo, y estamos todos muy ilusionados, con ganas. Ojalá se pueda dar".





