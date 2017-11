Ernesto Morlan: "La única manera de jugar bien es entrenando"

Todo equipo necesita de un estratega. Y todo equipo requiere que ese estratega sea bueno, si no pretende quedarse en aspiraciones chiquitas. Un estratega que pergeñe las salidas, las respuestas a los desafíos pero que además sea formador. Porque en esa condición radica el crecimiento sostenido, entre tantas otras cosas. Ernesto Morlan es justamente eso para Provincial, el equipo que acaba de consagrarse como campeón femenino del Torneo del Litoral por segunda vez en su historia, aunque en realidad viene siendo protagonista desde hace rato, incluyendo podios de Liga Nacional. Pero esta vez, más que en aquellas, mostrándose como un equipo de alto vuelto, con el juego bonito como bandera. No es un dato menor que en la mañana siguiente al título, Morlan, que lleva 42 años siendo entrenador (se inició siendo jugador)m se haya levantado en su casa y se haya enganchado a ver la final de la Liga Mundial femenina entre Holanda y Nueva Zelanda, "por si los holandeses tienen algo nuevo". Tras vencer a Duendes A por 3 a 1 en los penales tras igualar 3 a 3 en el partidazo que fue la final en el Mundialista, y ya con la tranquilidad de esa consagración, el DT del rojo mantuvo un mano a mano con Ovación en el que se permitió desmenuzar y compartir conceptos acerca de cómo concibe al hockey. Entre otras cosas dijo que "la única manera de jugar bien es entrenando" y que "un jugador de alto nivel que no tenga las palabras solidaridad y humildad incorporadas, difícilmente llegue a grandes cosas". Consciente de la historia que se acaba de agrandar, hecha por un equipo que por ahora no tiene techo, dijo: "Cuando estás arriba los desafíos son importantes y difíciles". Sobre la consagración: "Ganar una copa siempre es placentero y muy difícil de describir".

A un par de días de la obtención de un nuevo título, ¿cuál es la sensación que queda?

¿Cómo lo vivís?

Ganar una copa siempre es placentero y muy difícil de describir. Particularmente me pone muy feliz por las jugadoras. Yo estoy muy feliz pero verlas bien a ellas, contentas de haber logrado lo que uno le propuso a lo largo del año y a lo largo de estos años, lo hace mejor. Porque uno le cuenta una historia, aunque algunas ya lo habían probado porque habían sido campeonas en 2014 (primer título del Litoral para Provincial), pero contarles algo y que después eso se materialice, realmente te llena de satisfacción. Notás que todo el esfuerzo dio resultado, que no fue en vano.

¿Qué te mantiene las ganas de seguir entrenando equipos cuando llevás más de

40 años haciéndolo?

El deporte en sí, me gusta el desafío que plantea hacer un deporte en forma competitiva y hacerlo en buen nivel. Esa adrenalina es lo que me apasiona, al margen de la capacitación que hay que hacer, pero siempre es en función de lo mismo.

Pospartido final todas tus jugadoras coincidieron en lo mismo: este es el mejor equipo, juega muy bien y tiene individualidades en todas las líneas. ¿Vos también sentís que tenés al mejor equipo, más allá de que querían también

la consagración?

En este momento, en este 2017, creo que Provincial es el mejor equipo más allá de que tenemos muchas cosas por mejorar, incluida la definición. Si tuviéramos mejor definición la final se hubiese terminado de otra forma, no en penales. Por eso digo que el deporte competitivo siempre te plantea un nuevo desafío. Antes del partido les pregunté a las chicas qué pensaban de Duendes y de nosotros y dijeron eso, que sabían que podían jugar a muchas cosas, de muchas maneras, que son un equipo elástico de muy buenas individualidades pero que Duendes era fuerte en la definición. Lo que les hemos propuesto es tener una estructura que se enriquezca con la individualidad y no al revés.

¿Que resalten el juego da

cierto orgullo?

Creo que sí. Cuando uno juega o intenta jugar de la mejor manera a un deporte las posibilidades de ganar son mucho mayores.

¿Se puede trasladar esto al ámbito futbolero u

otro deporte?

Sí, en los deportes de conjunto en general los equipos que siempre juegan igual o que son previsibles, que no se pueden moldear o acomodar a otras variantes, a la larga terminan fracasando. Los equipos que tienen muchos recursos y pueden jugar de diferente manera, a la larga tienen valor y más posibilidades de lograr el éxito.

¿El esfuerzo y el trabajo es lo que no negociás más allá de que en algún momento eso

te haya salido caro?

La única manera de jugar bien es entrenando. Como en cualquier otra cosa es capacitándose. El entrenamiento es multifacético: uno mejora su condición física, técnica y también su relación con los otros integrantes del grupo. Y eso lo hacés en el día a día, cuando estás mucho tiempo cerca, practicando, entendiéndote con tus compañeras. Más allá de que uno lo negocie o no, no conozco otra forma de lograr un campeonato que no sea entrenándose y esforzándose. Un jugador de alto nivel que no tenga la palabra "solidaridad" o "humildad" incorporada, difícilmente llegue a grandes cosas. En el caso de los equipos es igual.

El equipo que entró a jugar la final del sábado tenía sólo dos nombres distintos con respecto al que ganó en 2014. Eso habla de una continuidad que no todos pueden lograr. ¿Eso también es

una satisfacción?

Lo que pasa que cuando ganamos en el 2014, salvo las dos jugadoras que no estuvieron el sábado (una está en España, la otra jugó este torneo), era un equipo muy joven, sigue siéndolo. Nuestro equipo tiene jugadoras de 16, 17 años, hasta 24. Hay alguna más grande, pero es joven en general. Una de las que entró en este partido en la final del 2014 había sido recogepelotas, Mailén Di Menna, así que te podés imaginar la alegría. Cuando terminó el partido me dijo "qué lindo que es esto", por eso remarco que las sensaciones son difíciles de explicar.

Una vez que ganás un título como fue ese, el primero para el club, ¿tenés que hacer un trabajo extra de motivación, volver a convencerlas o le toman el gusto solas?

En general cuando uno gana y prueba lo que es ser campeón difícilmente se quiera bajar, a la abundancia nadie la quiere perder. Eso por un lado. Y por otro el otro, nosotros todos los años nos planteamos un objetivo diferente que va más allá de lograr un campeonato. Es como si te dijera que de nuevo el año que viene el campeonato local va a ser el objetivo, pero antes tendremos otros, como por ejemplo mejorar la definición. Y tenemos que ascender de nuevo en la Liga Nacional (este año bajó a la B). Cuando uno está arriba, los desafíos son importantes y difíciles.

¿En qué momento del proceso (casi diez años) desde que las tenés te diste cuenta, si es que te diste cuenta, de que estas chicas podían hacer cosas importantes por el club?

Nos fuimos dando cuenta en la medida que se iban desarrollando. Nosotros jugábamos la Liga Nacional y hacíamos unos torneos bárbaros, hemos ganado prácticamente en todas las ligas, pero en Rosario a lo largo del torneo teníamos períodos no tan buenos y terminábamos en puestos que a mi criterio no eran acordes a lo que teníamos. Hasta que empezamos a unir las dos cosas, a analizar por qué nos pasaba eso, nos acercamos en el análisis y en el diagnóstico, lo atacamos y lo logramos. Ahora hacemos buenos papeles en los dos lados (risas).

Se supone que el entrenador debe mantener la calma en los momentos de presión, ¿se te cruzó algo por la cabeza en el momento en el que Julieta Acosta se paró delante

de la bocha para tirar

el penal que podía darles

la victoria el sábado?

Estaba convencido de que lo hacía, porque ella estaba convencida de que lo iba a hacer. Como Nadín (Lacas, la arquera), que me preguntó después si le tenía confianza. Absoluta. Sabía que Nadín, de esos cinco penales, sacaba dos o tres. Así fue. Cuando llegamos a esa instancia le dije a Roxana (Porporatto, ayudante): "Somos campeones". Por ellas.

Y fueron campeones y están dejando una estela importante, porque ahora tendrán una línea más en la A, otra en la B. La propia Julieta Acosta resaltó que cuando ellas estaban en inferiores

la primera peleaba

el descenso.

El cambio que fue generando la primera, la línea A, ha sido traccionador de todo lo demás. La B empezó a mejorar más allá de que en un momento se fue al descenso, pero te dabas cuenta en los entrenamientos, en la asistencia, en la cantidad de jugadoras, en la calidad. Y lo mismo le va a pasar a la C (jugará en la B). Es cómo se va tirando. ¿Cuesta ordenar? Sí. ¿Cuesta la disciplina? Sí, pero cuando uno llega a las cosas lindas nadie se quiere ir porque todo es más fácil.

¿Entonces esto no es un techo? ¿Este equipo tiene más?

Para nada. Si no comete errores en cuanto a su estructura general, Provincial tiene para lograr más nivel todavía. Hay jugadoras que vienen en divisiones menores que le pueden dar una cuota de mayor calidad.

¿El único secreto se

llama trabajo?

No hay otra posibilidad, por eso ahora con este tema de los seleccionados (del Litoral)... Ningún equipo se forma de la noche a la mañana por más que los jugadores sean o no profesionales. Vos tenés que conocer al de al lado, tenés que sentir y respirar para saber qué va a hacer y que él sepa qué vas a hacer vos, sino no fortalecés el objetivo. El esfuerzo te lleva a mirar el objetivo. La actitud de un jugador que se esforzó para llegar no es la misma que la del que le vino de arriba. El trabajo es la base de todo. No lo concibo de otra forma, ojalá hubiese otra fórmula para que sin entrenar te vaya bien, pero no creo que se pueda, incluso teniendo a los mejores jugadores en todos los puestos.

¿Te duele la situación que atraviesa el hockey femenino de Rosario? Fueron malos los resultados en los seleccionados de damas (a excepción del Sub 21). Hoy a vos, que fuiste parte, te toca estar afuera. ¿Cómo los ves?

Sí, me duele. Y me duele también porque mi familia, mi papá, mi hermana, mi vieja, yo, siempre estuvimos muy ligados a la asociación (del Litoral) y para nosotros era algo nuestro, se han hecho muchos esfuerzos para que esté bien. Y que hoy esté como está, la verdad es que me molesta. Y lo que más me molesta es que el diagnóstico que se sigue esgrimiendo a mi criterio es absolutamente equivocado y no vamos por el buen camino. Ojalá el equivocado sea yo, pero me parece que de esto algo conozco y así no vamos a ir a ningún lado.

En los seleccionados masculinos el año fue distinto y en este sentido tu hijo Sebastián quizás cumplió parte de algún sueño tuyo como jugador al consagrarse campeón argentino

en mayores.

En su primera experiencia en el seleccionado mayor salió campeón argentino (y subcampeón en el Sub 21), algo que nunca había sucedido en Litoral, así que estoy muy orgullo y contento por eso. Pero también en esto, y no creo que pase por los jugadores, se hace una lectura muy llana de lo bien que les ha ido a los seleccionados de varones este año (todos, salvo el Sub 14, hicieron podio). Hay que aprovechar esto como envión para crecer, fortalecerse, no para decir "ya llegué". Me parece que Rosario tiene mucho por recorrer y tiene la suerte de que tiene pocos jugadores y muchos de gran nivel.