Ernesto Colman será el profe del Kily González

Respondió bien. Y en Central lo celebraron. Ernesto Colman regresará a Arroyito. Esta vez como preparador físico de Cristian González, quien tomará el control del plantel superior. El profe empezó ayer mismo a cruzar información con la comisión directiva auriazul para llegar lo antes posible a un acuerdo, firmar el vínculo contractual y luego trasladarse luego hacia nuestra ciudad para ser oficializado junto al Kily en el Gigante de Arroyito. La idea de los directivos es anunciar al flamante cuerpo técnico antes del fin de semana.

Tenía que dar una señal y lo hizo. En Central había una luz de esperanza de contar nuevamente con los servicios profesionales de Colman. El experimentado profe recibió toda la información deportiva del nuevo proyecto que se viene en el club cuando días atrás dialogó con el director deportivo, Raúl Gordillo y el propio Cristian González.

A la dirigencia era el nombre que más les cerraba. Lo consideraban clave de antemano. Y por varios factores. Uno de los más significativos fue la labor realizada cuando estuvo con el Chacho Eduardo Coudet, desde 2015 a mediados de 2016. Dejó una huella bien marcada desde el rol que cumple en el profesionalismo.

No en vano 20 años avalan a Colman. Un preparador físico de elite. Apenas su nombre salió a la luz todos coincidieron en que era el hombre indicado para integrar el nuevo cuerpo técnico. Y como en Arroyito hay vientos de cambios en casi todas las estructuras, apuntaban a alguien con peso propio para sacarles el mayor rédito a los jugadores del plantel que comenzará a dirigir el Kily.

Desde Central fueron cautos ayer cuando este medio preguntó por la situación del reconocido preparador físico. "Hablamos y está todo más que bien. Nos estamos poniendo de acuerdo en los detalles finos. Pero venimos bien. Hay buena predisposición y de no mediar imponderables, entre mañana y pasado ya estaría todo cerrado”, argumentaron desde el club canalla con optimismo.

Ovación certificó en la edición del pasado domingo que en Arroyito esperaban respuesta del profe para saber si aceptaba ser el preparador de Cristian González. Y ayer dio prácticamente el sí. Incluso, las palabras que desprendió el protagonista de este tema fueron contundentes "Estamos bien. Todo encaminado. Se podrá hacer. Son detalles nomás”.

Si bien Ernesto Colman tiene contrato con Instituto, lo cierto es que las autoridades de la Gloria ya están al tanto de que se quedarán sin preparador físico. Teté Quiroz también perderá a su profe, aunque en este aspecto el entrenador y ex volante de Huracán y Racing siempre estuvo informado que si le surgía otra alternativa podría emigrar. Apareció la propuesta canalla y fue como un imán difícil de resistir por lo que representa para el profesional el club de Arroyito.

Mientras desde Córdoba le afirmaron a Ovación "desde hace unos días sabíamos que esto podría llegar a suceder. Ante la inactividad, sumada a la incertidumbre de cuándo y cómo podremos volver a entrenar, no pondremos reparos en retener al profe, que desde un principio se portó de maravillas con Instituto”.

"Vamos a seguir hablando mañana (hoy), pero para pulir algunas cositas. No debería haber problemas porque el profe ya sabe cómo funciona Central. No podemos adelantar más nada, pero está todo encaminado para cerrarlo muy pronto”, acotó una fuente canalla, quien no quiso largar más datos "porque estamos en las charlas finales”.

Más allá de algunos recaudos que expresan desde Arroyito, el cuadro de situación indica que Ernesto Colman llegará a un consenso. Algunas voces marcan que sería hoy ese día esperado, pero otras se aferran a la cautela de toda gestión abierta y optaron por estirar la oficialización para mañana o pasado.

Aunque, a jugar por la predisposición e interés de los reales actores de este capítulo, todo indica que en esta jornada se sellaría la vuelta de un profesional que conoce muy bien la idiosincracia del club y puede sacar lo mejor de cada jugador desde lo físico para poder adaptarlo a las nuevas exigencias que impondrá el Kily González, quien también será anunciado antes del fin de semana como el flamante entrenador del primer equipo de Central.

Incluso, el Kily tiene claro lo que puede aportar Colman desde su función. Por eso lo apuntó de entrada también. El ex volante de selección nacional y hasta hace poco responsable de la reserva quiere terminar de ensamblar las piezas del nuevo cuerpo técnico con materia prima de primera calidad.

Para los directivos será un bálsamo de tranquilidad concretar la vuelta del preparador físico. Porque se aseguran uno de los profesionales más respetados del mundo futbolístico. Luego deberán anunciar al Kily así presentan el staff esta misma semana, más allá de que aún siguen analizando quién podría acompañar a Cristian González como segundo ayudante de campo, aunque los cañones apuntan de lleno a otro jugador de la casa como Horacio "Petaco” Carbonari.