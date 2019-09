Equipo en veremos

Para conocer cómo formará Central habrá que seguir esperando. El cuerpo técnico liderado por Diego Cocca no dio ayer señales de los posibles titulares. Si bien la semana pasada Sebastián Ribas ocupó la plaza del lesionado Lucas Gamba, lo cierto es que nada está definido. Sobre todo porque está en las gateras Joaquín Pereyra. Por lo tanto, recién entre mañana o pasado podría haber novedades en torno a los once apellidos que el próximo domingo recibirán a Newell’s, por la sexta fecha de la Superliga. El plantel volverá a entrar hoy temprano en el country de Arroyo Seco. Mientras que el jueves y el sábado, siempre y cuando el tiempo lo permita, el pelotón hará un trabajo con pelota en el Gigante de Arroyito. Y ahí sí Cocca ya deberá tener un panorama más claro de quién serán los que saldrán en la foto principal el día del clásico.

Lucas Gamba no está descartado. Desde el club sostienen por lo bajo que esperarán hasta último momento la evolución tras el desgarro que sufrió. La lógica indica que no llegará en óptimas condiciones porque viene haciendo una rutina especial. Mientras tanto, Sebastián Ribas acelera su puesta a punto. El pasado jueves y viernes estuvo dentro del equipo titular a la hora de hacer un táctico y un buen rato de fútbol en el country. No obstante, no habrá que sorprenderse si el DT plantea un sistema más combativo y bien poblado en el medio. Por eso es que la chance de que ingrese Joaquín Pereyra sigue a flor de piel. Lo mismo que Nicolás Colazo, pese a que hasta el momento es quien menos oportunidad tiene de todos.