El director técnico de Atlético Paranaense, Fernando Diniz, no da vueltas a la hora de definir el estilo de juego de sus equipos. "Preservar el toque de pelota por encima de todo y no apelar al pelotazo ni siquiera en momentos de presión alta del rival". Quiere que sus dirigidos roten constantemente de posición y tiene al arquero como uno más de los que participan del juego asociado. En la filosofía de Diniz, el guardavallas necesita "jugar adelantado, usar los pies y participar constantemente de las acciones".

El DT del Furaco, de 44 años, admira a Pep Guardiola y explica que su predilección de juego es la de "tocar para avanzar". De hecho, la prensa brasileña apodó su estilo como el "tiki-taka a la paulista". Por lo menos, la idea es clara. Si luego su equipo no lo plasma en la cancha, es otra cosa.

No es casualidad que Diniz rechazó en 2017 una oferta de Corinthians para continuar en el humilde Audax de San Pablo. En dicha institución es un ídolo, ya que lo ascendió a la elite estatal. Y en 2016 alcanzó un histórico subcampeonato del Paulista, cayendo en la final ante Santos. Y lo logró en un club con apenas 33 años de vida. Su prioridad es el proyecto. Tan cierto como que no es infalible. Puede tener una interesante idea pero si no tiene los intérpretes adecuados, sirve de poco.

Volviendo al once y yendo de atrás hacia adelante, el arquero Santos emerge como uno de los referentes del Paranaense. Hizo toda su carrera en el club y hace ocho años que apareció en primera. Es un guardameta con buenos reflejos aunque no tan seguro a la hora de descolgar centros.

De los tres defensores, el más firme es el chileno Esteban Pavez. Claro que no juega en su posición natural, ya que es volante central, aunque tiene todos los recursos para brindar seguridad como stopper derecho. Es rápido en los cortes y relevos, aguerrido en el mano a mano y va bien de arriba. Por el sector izquierdo juega Thiago Heleno, un futbolista que va más de lo que vuelve. Le cuesta el retroceso y suele quedar mal parado. Lo mismo que sucede con el experimentado líbero Paulo André, de 34 años y 1.89 metros de altura, quien es una amenaza en el juego aéreo pero puede sufrir ante la velocidad de los extremos leprosos. De hecho, el gol que le convirtió San Pablo por Copa Brasil llegó tras un anticipo al propio defensor.

Como volante derecho está Jonathan, defensor de origen, que ofrece salida y también ayuda en la recuperación. No está en un buen momento físico, por lo que suele ser reemplazado en el segundo tiempo. Como mediocampistas centrales están Lucho González, conocido por estos lares, y Raphael Veiga. El ex River oficia de armador, en tanto que su co-equiper es la rueda de auxilio del equipo y regularmente se mete entre los centrales cuando Paranense es atacado. Por izquierda se mueve Thiago Carleto, quien también hizo sus primeras armas como defensor, y es uno de los más veloces del once titular.

En ofensiva hay tres buenos exponentes. Como extremo derecho actúa Niko, quien posee una buena pegada a distancia y no duda en rematar al arco cada vez que encuentra un espacio. Como un viejo wing izquierdo aparece Guilherme, un volante devenido en delantero de temer: es gambeteador, rápido y contundente. De centrodelantero está Pablo Felipe. El jugador de 25 años, que pasó por la filial de Real Madrid (2014) y el Gamba Osaka de Japón (2015), tiene buen manejo de pelota y regularmente sale del área para despistar marcas y abrir espacios.

De no mediar imponderables, los mencionados anteriormente serán los protagonistas mañana ante Newell's. Es decir, el mismo equipo que venció 2-1 a San Pablo por la ida de cuartos de final de la Copa de Brasil. Ellos son: Santos; E. Pavez, Paulo André y Thiago Heleno; Jonathan, Lucho González, R. Veiga y T. Carleto; Niko, Pablo Felipe y Guilherme.