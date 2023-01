Enzo Fernández, golazo en Benfica

El Benfica está en los cuartos de final de la Taça de Portugal después de derrotar al modesto Varzim por 2 a 0 . Enzo Fernández fue titular y marcó el segundo tanto de su equipo. En el festejo se llevó la mano al pecho marchando el escudo del equipo en varias ocasiones, miró a las gradas, al sector de su equipo, y dijo un contundente “aquí me quedo”.

El ex de Riverplatense no se irá del Benfica al menos hasta junio y el DT lo agradece. En el once desde el aranque tomó el mando de la ofensiva con pases acertados y decisivos para dejar a sus compañeros en posiciones para marcar.