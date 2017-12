Entrevista a Broglia: "Leo es un técnico con mucho conocimiento"

Raúl, ¿trajo el regalo?

¿Para qué?

Para darle a la gente de Independiente.

(Se ríe a carcajadas) Sí, nos dio una gran mano para estar acá.

El presidente de Central, Raúl Broglia, transitó la alfombra verde que armó la Conmebol sonriente. Mostrando una inmensa felicidad por estar en el sorteo de la Copa Sudamericana, de la cual Central será partícipe. Volverá a la escena internacional, algo que siempre es importante para una entidad porque sirve para mostrar también a las jóvenes promesas. Y con un DT del club como Leo Fernández que apuesta a los pibes y seguramente lo hará en el desafío 2018. De todo esto y del futuro político, entre otros temas, charló el titular canalla con Ovación sin esconder respuestas.

"En el arranque de la Copa hay dos partidos nomás, pero no podemos dejar el doméstico. Vamos a tener un plantel bien armado y contamos con algo valioso, unas divisiones inferiores importantes. Por supuesto que todo evolucionará y esos futbolistas que están abajo posiblemente este año muchos de ellos exploten y tengamos algunos que nos gustan mucho jugando en primera. A mí hay varios que sigo y los disfruto.

Esa es la ventaja de haber elegido a Fernández, quien conoce a los pibes y si llegaba otro de afuera iba a necesitar tiempo de conocimiento.

Posiblemente sí. Y acá hay varios chicos buenos. Hay que seguir metiendo huevo para llegar.

En Unión se habla de la posibilidad de que Mauricio Martínez pueda retornar al tatengue. ¿Hay una chance de venta?

No, aún no hay nada. Nosotros no queremos venderlo, pero en el fútbol cuando vienen las ofertas si el jugador se quiere ir se analiza. Nosotros tenemos una obligación de venta en un momento determinado. Juega bien y esperemos que no venga nadie para llevárselo.

¿Qué expectativa tiene para un 2018 con un técnico joven y de la casa?

Tengo una satisfacción grande por el técnico que elegimos. Lo seguí mucho en la Copa Santa Fe. Me parece una persona y un técnico con mucho conocimiento. Y eso es algo importante, que es claro en sus conceptos. Cuando uno tiene eso es fácil lograr cosas.

¿Le gustaría construir algo en el estadio?

Tenemos decidido que en 2018 vamos a mejorar el estadio, pero se necesita concretar con empresas extranjeras para que nos den un crédito para hacerlo.

Usted sabe que con el tiempo en el fútbol argentino se irán exigiendo mejoras para que haya canchas en condiciones.

Hay que mejorar los estadios. Hay que modificar los accesos porque, por ejemplo, es imposible ingresar para una persona discapacitada. Discutimos hacer palcos nuevos y puse como exigencia un nuevo ascensor y rampas para discapacitados. Vamos a ver qué se puede hacer. Fuimos haciendo algunas cosas, como palcos de periodistas y otras mejoras más.

¿Leo Fernández es el hombre del presidente?

No sé si es el hombre del presidente, es el de Central. A mí me gusta cómo plantea los partidos y es criterioso. Cuando hablo con algún chico nadie se queja si no entra. Vi, de casualidad, algunas cuestiones en las que me gustó cómo trataba a un jugador y le planteaba cosas. Es un tipo que tiene cosas que lo hace positivo.

La gente quiere saber quiénes se van y quiénes vendrán para reforzar al plantel.

Hasta ahora se va Colman, pero después de él no hay nada. El jugador estaba contento, pero priorizamos otras cosas. Si viene alguien debe ser un enganche que tenga un nivel muy bueno.

El 2017 se va y llega otro con elecciones de por medio. ¿Cómo encarará el año?

Pertenezco a una agrupación. En la vida no hay que buscar el lugar, sino que se gana. En las elecciones pasadas, faltando pocos días, me dijeron que era candidato. Ahora veremos.

Tiempo atrás dijo que iba a cumplir el mandato y luego se marcharía a su casa a disfrutar con su señora. ¿Ahora le picó el bichito para seguir?

No, mi mujer me dijo que no vuelva a casa, ja.

Sus pares de comisión directiva me parece que abrieron los ojos.

No, yo siempre dije que no me gustan las reelecciones. Soy un convencido de armar sistemas con rotaciones. Nadie es perfecto y si alguien hizo cosas bien que venga el de atrás que quizás lo haga aún mejor. En nuestra CD no hay autoritarismo, hay disenso y conversaciones. Y elegimos lo mejor.





Cetto sigue llamando

Mauro Cetto se pegó la vuelta a Rosario junto al presidente canalla, Raúl Broglia. Sin embargo, el director deportivo auriazul aprovechó bien la estadía en esta ciudad. No sólo para seguir tejiendo relaciones sino además para sondear a algunos nombres que tiene en mente. De hecho, Ovación constató que ya charló con un jugador experimentado de buen pie que se desenvuelve en la zona de la mitad de cancha. Si bien por ahora no hubo avance, lo concreto es que el Colorado espera cerrar el primer refuerzo la semana próxima. Al menos es el objetivo.