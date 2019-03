Además de los problemas de los lesionados y los jugadores a los que les deben estar cerca en los pocos días de recuperación que tendrán entre un partido y otro, el cuerpo técnico de Central debe moverse con los ojos bien abiertos entre los días que tuvieron y tendrán partidos, entrenamientos y viajes. Es que el sábado el canalla jugó en Mendoza y el miércoles lo hará en Chile, frente a Universidad Católica. Por eso el plantel ayer se entrenó en el predio de Arroyo Seco. Incluso hubo un cambio en la logística ya en suelo trasandino. No habrá reconocimiento de campo en el estadio San Carlos de Apoquindo, sino una sesión de entrenamiento en el predio de la Universidad de Chile.

El grupo llegó ayer a Arroyo Seco tras un vuelo de línea desde Mendoza directo a Rosario. En el predio de la vecina localidad trabajará hoy y ya mañana emprenderá viaje rumbo a Santiago de Chile. Demasiadas horas viajando para tan poco tiempo entre partido y partido. Esta logística ya estaba armada de esta forma y el cuerpo técnico de Paulo Ferrari no pudo hacer nada para cambiarla. Jugar en Mendoza y volver a Rosario para al día siguiente viajar nuevamente a Chile fue la elección que tomó el grupo de trabajo liderado por el Patón Bauza. Más allá de eso, en esos pocos días el Loncho analizará quiénes son los futbolistas que mejor están desde lo físico.

Una vez en Chile el plantel no hará el reconocimiento del campo en el estadio San Carlos de Apoquindo. Estaba previsto que así fuera, pero como el martes el grupo no puede entrenarse en Arroyo Seco (viaja a las 11 desde el aeropuerto de Fisherton a Santiago de Chile), Ferrari entendió que debían cambiar la logística. El inconveniente es que por reglamento de la Conmebol, los reconocimientos de campo se deben hacer en zapatillas, sólo en un sector del campo de juego y por un espacio no mayor a los 40 minutos.

Con ese panorama el equipo canalla iba a perder un día de trabajo, por lo que se buscó un lugar para entrenar. El lugar elegido es el campo de deportes de Universidad de Chile, adonde concurrirán el martes desde las 17. Será el momento en que el Loncho seguramente definirá a los once para jugar al día siguiente frente a la Católica, el último campeón del fútbol trasandino.