Desde Central argumentaron que no tenían ningún apellido que corriera con cierta ventaja para ocupar el puesto de director técnico que dejó libre Leonardo Fernández. "No hay nada por el momento. Primero queremos ver quiénes son los entrenadores que están disponibles en el mercado y luego decidiremos por quién iremos", expresó una alta fuente auriazul. Si bien el nombre de Edgardo Bauza seduce a varios directivos, la realidad indica que el Patón tiene en la actualidad escasas chances de retornar.

Por un lado, la dirigencia dejó sentado ayer que hasta que no termine la participación de Central en los distintos torneos que tiene por delante, el técnico será José Antonio Chamot (ver página 2). Por otro lado certificaron que luego sí unirán fuerzas para contratar un entrenador.

Aunque en el medio de las especulaciones y presunciones, desde Córdoba le afirmaron anoche sin dudar a este medio que un directivo muy importante de Arroyito se contactó con el actual DT de Talleres, Frank Darío Kudelka, pese a que oficialmente se aseguró "no queremos contactar a ninguno que esté trabajando".

A la vez, en medio de las proyecciones a corto plazo, también sobresale la imagen del Patón Bauza. Un técnico que se formó en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria y luego fue dejando su huella por distintas latitudes.

Una persona que siempre está en la lista de los candidatos cuando el cargo queda acéfalo en Arroyito.

Pero que a la vez jamás pegó la vuelta por diversos motivos. Además es poco probable que retorne estando la agrupación oficialista Crece.

Es que el archivo registra que no existe una buena relación entre el Patón y algunos dirigentes que actualmente conducen al club.

También es cierto que el Patón tiene otras propuestas. Y no es para menos. El palmarés del entrenador es una fuerte tentación para varios equipos en distintas partes del mundo por más que el Patón siempre esté actualizado con lo que sucede en el mundo canalla.

La sola condición de ser hincha de Central lo obliga de manera natural a hacer un pantallazo permanente hacia los lares de Arroyito. Pero eso no garantiza que volverá a corto plazo pese a que en el fútbol no existe mucha lógica. Eso sí, la dirigencia canalla sabe que tiene por delante un desafío muy complejo y es dar con el director técnico adecuado.