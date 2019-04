Aquel día de 2017, en el que María Sharapova volvió a jugar el abierto de EEUU tras haber estado 16 meses suspendida por un dóping positivo, deslumbró a todos. Fue en el turno noche, en la cancha central de Flushing Meadows y, como tal, la rusa apareció lookeada para la ocasión. Un momento absolutamente especial impregnado de ese glamour que la caracteriza. Esa noche, María encandiló a propios y extraños con un vestido negro con cristales que hacían imposible que pasara desapercibida. Pero hubo una nena de 12 años que, con su hermana, se fascinó más que nadie y al otro día recorrieron las calles de New York hasta encontrar el único local que lo tenía, guardado bajo cinco llaves y a un precio espeluznante. Ese día, Caterina Assi, la nena de entonces y que aún sigue siendo una nena porque apenas tiene 14, se dio el gusto de entrar al probador y vestirse como la rubia nacida en Niagan y hasta sacarse una foto. Quizás allí, la rosarina se sintió un poco más cerca del modelo a seguir. Actual Nº 2 del ránking nacional, Caty tiene mucho parecido con Masha, en el estilo de juego y también en el físico. Pero además ve y conjuga en ella otro aspecto que la fascina, el de la moda. Y cumplirá con algo que también María hizo de chica, representar a su país: fue seleccionada para integrar el equipo argentino en el Sudamericano Sub 14 de Colombia, desde el 29 de abril al 4 de mayo. Un orgullo del tenis local.

La vinculación de Caterina Assi con el tenis llegó por decantación y es la historia común de cualquier hermano menor que sigue al mayor. En este caso, ella apenas se veía del suelo cuando posó los ojos en el deporte que ya practicaba su hermana María Sol, siete años mayor. La aplicación que le puso al tenis, el lugar, las horas de entrenamiento y tomárselo cada día con una seriedad más profunda la llevaron casi sin querer a lograr resultados que nunca se planteó. Hoy, por tal caso, ser la Nº 2 del país en su categoría y estar próxima a vestir la celeste y blanca.

Entrenada por Pablo y Alejo Apud en Regatas, Caty Assi se convirtió en una esperanza local, aunque ella no se desespera por el profesionalismo ni la fama que tantas veces desvive más a los padres que a los propios chicos. La posibilidad de "salvarse" económicamente juega su papel. Y a veces muy en contra. En este sentido Caty lo interpreta con una madurez casi impropia de la edad y con la claridad de que si las cosas se tienen que dar, se van a dar, pero si no habrá que buscar otros caminos. Tiene la fortuna de tener una familia que la respalda sin exigirla y en eso apoya su tranquilidad: "Me da lo mismo. Si va bien, bien. Por ahora los resultados acompañan. Pero sí, soy muy competitiva, me gusta ganar. No me importa perder, aunque claro que prefiero ganar, lo que sí tiene que ser es dejando todo en la cancha", le aclara Caterina a Ovación, aún con timidez. Y con una sola afirmación ratificó eso de no que no se lo toma como una presión: "Imaginate que si entro a la página de la Asociación Argentina de Tenis no se cómo se ingresa a ver el ránking. No sé si estoy ni dónde, pero obvio que me gusta si me veo arriba".

La última vez que quedó 2º en el escalafón le avisó su mamá Gabriela en un pospartido. Es que no sólo Caterina ama el tenis, en la casa de los Assi se respira polvo de ladrillo en todos los rincones. Lo juega ella, lo juegan su hermana María Sol y su hermanito Juani (autoproclamado fan de Roger Federer durante esta nota). Lo jugó su papá Juan. Gabriela se dedicó al básquet, lo practicó competitivamente y hace unos días revivió aquellos tiempos cuando viajó a Córdoba para disputar un torneo con "las chicas del 80". El tenis los mueve y por eso la familia se divide cada fin de semana para acompañar a uno o a otro a tal o cual torneo. Eso sí, salvo Sol, que no pudo ir por estar estudiando, nadie de la familia se perdió la participación de Caterina en el Orange Bowl de EEUU, uno de los torneos más prestigiosos del mundo, cuando participó como Sub 12 y al que fue también con Pablo Apud.

"El tenis me gusta porque lo hago todos los días, me gusta mantenerme en forma y no me imagino qué haría de mi vida en casa después de ir al colegio", dice Caty cuando explica aquello que la mueve, pero agrega: "Quiero tener más posibilidades. Por que si no se da lo del tenis, qué hago". En la casa también se respiran libros contables. "Igual yo nada que ver con las matemáticas, me gusta lo artístico, quiero estudiar otra cosa". Por lo pronto, Caty rinde con creces en el colegio San Bartolomé, donde fue abanderada en la primaria, va a una academia de canto y toma clases particulares de diseño de modas. "Los sábados que no juego viene una señora a casa que me enseña cómo armar los moldes", ríe. De ahí se entiende cómo es que salió casi corriendo a buscar el vestido negro,con detalles de piel y cristales de Swarowski, de María Sharapova.

¿Y cómo juega Caterina Assi? "Soy agresiva. En todos los entrenamientos dejo todo, como en los partidos. Me defino más fuerte que con mano, pero también tengo recursos para tirar un dropcito". Ríe de nuevo tras la aclaración. Y remarca: "El tenis femenino hoy es todo potencia".

El próximo Sudamericano será el primero en el que Caty vista la camiseta albiceleste. Sabe lo que es jugar en equipo porque representó a la provincia, pero las expectativas por hacerlo por Argentina suben: "No es fácil tener amigos en el tenis, es muy individualista, pero a mí me gusta jugar en equipo, todos los compañeros ahí apoyando, alentando...", resalta la tenista que va viviendo "el día a día, tratando de disfrutar" y sabiendo que con sacrificio puede conjugar pasiones sin alterar ni dejar ninguna: tenis, canto, diseño, estudio... Y más sueños.