"Enrarecieron el clima previo a la final del 2014"

El ex presidente de Central Norberto Speciale criticó muchas de las acciones de la actual comisión directiva. Tras algunas polémicas declaraciones que replicaron varios medios, Ovación consultó al ex directivo auriazul, quien hizo hincapié en la idea de que "fueron los dirigentes quienes influyeron en el ambiente previo a una final, por ahí para que Central no salga campeón. Y en esto quiero aclarar que nada tienen que ver los futbolistas, de quienes estoy orgulloso porque fueron los que habían logrado el ascenso". Y agregó: "Tal vez los dirigentes actuaron de esa forma porque se querían sacar de encima a Russo".

"El presidente (Broglia) dijo en aquel momento que no le iban a respetar al plantel lo que nosotros le habíamos prometido", afirmó Speciale, quien no quiso ahondar más en el tema. Eso es algo de lo que siempre se rumoreó, pero que nadie confirmó, sobre una fuerte discusión que habrían mantenido algunos referentes de aquel equipo con algunos directivos en particular sobre el premio en caso de coronarse campeón. "Sin lugar a dudas que enrarecieron el clima en la previa de un partido demasiado importante".

Speciale también se refirió al tema de los ataúdes encontrados antes del partido ante Godoy Cruz del pasado fin de semana. "Lo que está haciendo esta dirigencia es degradar una imagen institucional que a nosotros nos costó mucho recomponer. Central es de los socios", dijo. Y agregó: "Broglia habla como si fuera mérito de la comisión directiva entregar el material fílmico, cuando se trata de una obligación. Además, supongo que ellos mismos sabrán quiénes son los responsables".

En medio de lo que es un año político en Central, Speciale sentenció que "no tengo pensado presentarme a nada. Desestimo por completo mi participación política en las próximas elecciones".

Desde el club optaron por no realizar declaraciones, aunque en el caso del vicepresidente segundo Ricardo Carloni sí hubo una reacción a través de Twitter, donde publicó: "Absoluta falacia sin fundamentos y falta de respeto al plantel/Cuerpo Técnico que disputaron ese partido. En un Club que hoy se construye, a través del respeto y diálogo, son declaraciones que no suman para nada y generan rechazo".