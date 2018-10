Encontró la columna vertebral para el clásico

La gran victoria del sábado por la noche por 2 a 0 ante Tigre entregó un claro mensaje de cara a lo que será el partido excluyente del año para Newell's. Porque Omar De Felippe encontró la comuna vertebral para afrontar el apasionante derby del 1º de noviembre ante Central por los cuartos de final de la Copa Argentina, aún con horario y escenario a confirmar por la organización (ver aparte). Salvo algún imprevisto, todo indica que hay cinco futbolistas experimentados inamovibles que integrarán la base rojinegra en el gran derby rosarino. Ellos son el arquero Alan Aguerre, el zaguero Fabricio Fontanini, el volante central Hernán Bernardello, el enlace Mauro Formica y el delantero Luis Leal. Estos serán los jugadores que seguramente sostendrán la estructura leprosa ante los canallas, en el duelo eliminatorio para avanzar a las semifinales del torneo federal.

El DT Omar De Felippe demostró que no le tiembla el pulso si tiene que recurrir a algún juvenil para darle rodaje en la primera división y justamente lo hizo en la última victoria ante Tigre, en la que jugaron de titulares en un partido repleto de urgencias, los defensores Facundo Nadalín y Stéfano Callegari, el volante Braian Rivero y el delantero Héctor Fértoli, este último autor del golazo que selló la victoria por 2 a 0 ante el Matador de Victoria.

Pero lo cierto es que el DT leproso sabe mejor que nadie que a los juveniles hay que rodearlos de experiencia, de futbolistas con espalda para hacerse cargo de la presión en momentos cruciales y por supuesto que si hay un partido caliente será el clásico eliminatorio por Copa Argentina. Y para ese compromiso todo indica que hay una columna vertebral que tiene todos los boletos para conformar la estructura del equipo en el derby.

Claro que primero está la visita del miércoles ante Estudiantes, en el partido postergado de la séptima fecha. Luego, por ahora, Newell's deberá recibir a Argentinos el lunes 29 de octubre, aunque la dirigencia buscará que ese juego se adelante al menos un día para llegar con más descanso al clásico del jueves 1º de noviembre. Por ello, no sería extraño que tanto frente a Estudiantes como ante el Bicho haya cierta rotación para no forzar la máquina antes del derby y más en los jugadores que no están al ciento por ciento desde lo físico, como pueden ser Mauro Formica o Luis Leal.

Hay que decir que la estructura que encontró De Felippe está conformada por el arquero Alan Aguerre, que atraviesa un gran momento y de los cinco partidos que atajó en cuatro mantuvo la valla invicta. Porque no recibió goles ante Atlético Tucumán (Copa Argentina) y por la Superliga frente a Belgrano, Lanús y Tigre. Mientras que la única vez que fue vulnerado fue ante Colón, por el pibe Tomás Chancalay en la derrota 0-1 en el Cementerio de los Elefantes. Aguerre transmite solidez debajo de los tres palos y cuando el equipo falla suele salvar las papas.

En la última línea la voz de mando la tiene Fabricio Fontanini. El ex Rafaela y San Lorenzo se afianzó y aporta solvencia tanto por arriba como por abajo. Además, en la actual Superliga, Tarzán ya lleva convertidos dos goles, ante Independiente y Tigre, en la última presentación leprosa. Otro puntal de la defensa es Mariano Bíttolo, cada vez más firme en el andarivel izquierdo.

Por su parte, en la mitad de la cancha, con mayor o menor precisión, pero siempre con el corazón en la mano, como cinco de marca ganó la pulseada Hernán Bernardello. El Cabezón es el capitán del equipo y sabe mejor que nadie todo lo que habrá en juego en el derby de la ciudad. Su socio ante Tigre fue Braian Rivero, de aceptable desempeño a partir de animarse a encarar con la pelota dominada y meter pases punzantes.

Mientras que se puede decir que hay dos Newell's. Uno es con Mauro Formica en cancha y otro con el Gato afuera. Por ello el volante creativo leproso es vital para que el equipo de De Felippe sea osado en campo ajeno. Formica fue decisivo en la victoria ante Tigre a partir de la lectura correcta de los espacios para guiar a sus compañeros por dónde debían atacar. Incluso el Gato metió un fierrazo entrando al área que le hizo un chichón al caño derecho de Augusto Batalla. Con el diez que lleva la 33 los rojinegros encuentran una tenencia de pelota de calidad y jerarquía que es irreemplazable.

En tanto, el quinto elemento de la columna vertebral leprosa es Luis Leal. La Pantera reapareció el sábado tras superar una dolencia muscular y si bien no se anotó en la red, demostró que es crucial para abrir grietas en la defensa rival a partir de sus diagonales. El portugués será llevado con paso de elefante para no recargarlo en los dos partidos que restan antes del gran derby rosarino. Porque ante Central puede ser una de las cartas del triunfo para los leprosos.

Así, a partir de la experiencia de estos jugadores, Newell's buscará llegar al clásico que se viene de la mejor manera. Y para el encuentro ante Central seguramente Omar De Felippe utilizará esta columna vertebral para tratar de imponerse en la llave a cara o cruz por los cuartos de final de a Copa Argentina.