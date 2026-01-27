La Capital | Ovación | Newell's

En vivo: Newell's ya juega ante Independiente con un cambio de último momento y Malcorra en el Rojo

Newell's juega ante Independiente desde las 22.15 en el Coloso por la segunda fecha del Apertura 2026

27 de enero 2026 · 22:13hs
Gabriel Arias

Gabriel Arias, el arquero titular de Newell's.

Newell's e Independiente juegan en el Marcelo Bielsa a partir de las 22.15 en el marco del segundo capítulo de 2026. El árbitro del partido es Edgardo Daniel Zamora, quien está acompañado en el Var por Sebastián Habib. Es el primer partido de la dupla Orsi-Gómez en condición de local.

Cambio en la formación inicial: Nicolás Goitea reemplaza a Oscar Salomón, quien sufrió una molestia en el isquiotibial izquierdo.

A los 13 minutos gran centro de Valentino Acuña y cabezazo desviado de Matías Cóccaro.

24' Casi sorprende el exNewell's Fernández Cedrés

Leer más: Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Estadísticas Newell's vs Independiente

Formaciones

