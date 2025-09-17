En vivo: Newell's terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora

Newell's necesita seguir avanzando en la Copa Argentina y alcanzar una instancia a la que nunca accedió en el estadio Único. Seguilo en vivo por La Capital

Cocoliso lo grita con todo. Golazo de Newell's para abrir la cuenta temprano ante Belgrano.

Newell's va en busca de la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina , frente a Belgrano en el estadio La Pedrer a de Villa Mercedes, San Luis. En caso de empate en los noventa minutos se recurrirá a los disparos desde el punto penal. Seguilo en vivo por La Capital.

Cristian Fabbiani sorprendió con la formación, no por el doble 9 que se insinuaba con Pipa Benedetto y Cocoliso González, sino porque metió el doble 5 con el uruguayo Martín Fernández Figeira y Luca Regiardo.

Belgrano tuvo varias claras, entrando sobre todo por el lado de Tabares. La última se lo perdió González Metili, pero antes Nicolás Fernández.

GOLAZO DE BELGRANO, 22' : La acción siguió tras el córner y el nuevo centro encontró a Compagnucci entrando solo por derecha. Centro, rechazo alto de Lollo y gran mediachilena de Jara, que rebotó en el zaguero leproso y se metió.

¡GOLAZO DE JARA! A los 23' y con una gran pirueta, el delantero puso el 1-1 ante #Newells por los cuartos de final de la #CopaArgentinEnTyCSports . pic.twitter.com/tlrRIm9mzB

21' Espínola salva a Newell's. Tremendo zapatazo de Zelarayán a la carrera, tras mal rechazo de Tabares, y mejor atajada del arquero leproso, sobre su palo derecho.

¡PERO QUÉ GOLAZO DE COCOLISO! De Banega para Maroni, de Maroni para Benedetto, del Pipa para Charly González y una volea de mediavuelta espectacular del paraguayo para el 1-0 de Newell's sobre Belgrano, por los cuartos de la Copa Argentina.



— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 17, 2025

GOLAZO DE NEWELL'S, 8': A los 8 minutos, gran combinación entre los que saben. Pase justo de Banega a Maroni, mejor habilitación a Benedetto, toque de primera a Cocoliso y media vuelta bárbara, de zurda, para alojarla en el palo izquierdo de Cardozo.

3' Doble falta de Regiardo a Zelarayán en la puerta del área. El tiro libre del 10 de Belgrano, peligrosísimo, dio en la barrera.

El partido entre Newell's y Belgrano se inicia a las 18, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Las estadísticas de Newell's y Belgrano