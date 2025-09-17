La Capital | Ovación | Newell's

En vivo: Newell's terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora

Newell's necesita seguir avanzando en la Copa Argentina y alcanzar una instancia a la que nunca accedió en el estadio Único. Seguilo en vivo por La Capital

17 de septiembre 2025 · 17:39hs
Cocoliso lo grita con todo. Golazo de Newells para abrir la cuenta temprano ante Belgrano.

Virginia Benedetto

Cocoliso lo grita con todo. Golazo de Newell's para abrir la cuenta temprano ante Belgrano.

Newell's va en busca de la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, frente a Belgrano en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. En caso de empate en los noventa minutos se recurrirá a los disparos desde el punto penal. Seguilo en vivo por La Capital.

Cristian Fabbiani sorprendió con la formación, no por el doble 9 que se insinuaba con Pipa Benedetto y Cocoliso González, sino porque metió el doble 5 con el uruguayo Martín Fernández Figeira y Luca Regiardo.

Las jugadas clave en La Pedrera

Belgrano tuvo varias claras, entrando sobre todo por el lado de Tabares. La última se lo perdió González Metili, pero antes Nicolás Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1968427795547054552&partner=&hide_thread=false

GOLAZO DE BELGRANO, 22': La acción siguió tras el córner y el nuevo centro encontró a Compagnucci entrando solo por derecha. Centro, rechazo alto de Lollo y gran mediachilena de Jara, que rebotó en el zaguero leproso y se metió.

21' Espínola salva a Newell's. Tremendo zapatazo de Zelarayán a la carrera, tras mal rechazo de Tabares, y mejor atajada del arquero leproso, sobre su palo derecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1968423949139599551&partner=&hide_thread=false

GOLAZO DE NEWELL'S, 8': A los 8 minutos, gran combinación entre los que saben. Pase justo de Banega a Maroni, mejor habilitación a Benedetto, toque de primera a Cocoliso y media vuelta bárbara, de zurda, para alojarla en el palo izquierdo de Cardozo.

3' Doble falta de Regiardo a Zelarayán en la puerta del área. El tiro libre del 10 de Belgrano, peligrosísimo, dio en la barrera.

El partido entre Newell's y Belgrano se inicia a las 18, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

>>Leer más: Los árbitros de Newell's ante Belgrano y Central coN Talleres.

Las estadísticas de Newell's y Belgrano

Embed

Noticias relacionadas
Luis Lobo Medina y Edgardo Zamora serán los árbitro en los partidos de Central y Newells, respectivamente.

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

El director técnico Ruben Amorim está en la cuerda floja en Manchester United y uno de los nombres que se barajan para sucederlo es Mauricio Pochettino.

El técnico de un coloso mundial está en la cuerda floja y los directivos le apuntan a un ex-Newell's

Luciano Herrera se pierde el partido de Newells por una lesión en el sóleo.

Newell's se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Cristian Fabbiani apuesta todo a ganador en la Copa Argentina. Su equipo juega en San Luis.

Newell's llegó por mérito propio y este miércoles buscará las semifinales de la Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

La construcción de un plan de viviendas en Sancti Spíritu supera el 35 % en cuatro meses de ejecución

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

La red de narcotráfico operaba con sus jefes presos por narcotráfico. Se detectaron conexiones con la Asociación de Taxis, prefectos y políticos
Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura
En vivo: Newells terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora
Ovación

En vivo: Newell's terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Por Matías Petisce
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del BCRA
Economía

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del BCRA

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Ovación
La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

La sanción que le impuso Seguridad a Central por las banderas del domingo

Copa Argentina: Newells forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Copa Argentina: Newell's forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Hinchas de Newells ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Hinchas de Newell's ingresan al estadio La Pedrera, en una ciudad donde se alteró la rutina

Policiales
Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura
Policiales

Desbaratan una banda narco en el cordón industrial con presunta protección de Prefectura

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

La Ciudad
El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

El tiempo en Rosario: el calor y la humedad tienen los días contados

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino