En vivo: Newell's terminó sufriendo el primer tiempo y el empate es la mejor noticia por ahora

Newell's va en busca de la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, frente a Belgrano en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. En caso de empate en los noventa minutos se recurrirá a los disparos desde el punto penal. Seguilo en vivo por La Capital.
Cristian Fabbiani sorprendió con la formación, no por el doble 9 que se insinuaba con Pipa Benedetto y Cocoliso González, sino porque metió el doble 5 con el uruguayo Martín Fernández Figeira y Luca Regiardo.
Las jugadas clave en La Pedrera
Belgrano tuvo varias claras, entrando sobre todo por el lado de Tabares. La última se lo perdió González Metili, pero antes Nicolás Fernández.
GOLAZO DE BELGRANO, 22': La acción siguió tras el córner y el nuevo centro encontró a Compagnucci entrando solo por derecha. Centro, rechazo alto de Lollo y gran mediachilena de Jara, que rebotó en el zaguero leproso y se metió.
21' Espínola salva a Newell's. Tremendo zapatazo de Zelarayán a la carrera, tras mal rechazo de Tabares, y mejor atajada del arquero leproso, sobre su palo derecho.
GOLAZO DE NEWELL'S, 8': A los 8 minutos, gran combinación entre los que saben. Pase justo de Banega a Maroni, mejor habilitación a Benedetto, toque de primera a Cocoliso y media vuelta bárbara, de zurda, para alojarla en el palo izquierdo de Cardozo.
3' Doble falta de Regiardo a Zelarayán en la puerta del área. El tiro libre del 10 de Belgrano, peligrosísimo, dio en la barrera.
El partido entre Newell's y Belgrano se inicia a las 18, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
Las estadísticas de Newell's y Belgrano