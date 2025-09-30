La Capital | Ovación | Newell's

En vivo: Newell's resiste y Estudiantes falló varias chances claras en la etapa inicial

Por la fecha 10 del Clausura 2025, Newell's recibe a Estudiantes en el Coloso casi sin margen de error.

30 de septiembre 2025 · 19:01hs
En vivo: Newells resiste y Estudiantes falló varias chances claras en la etapa inicial

Marcelo Bustamante

Newell's y Estudiantes protagonizan un partido intenso y no se sacan ventajas en la etapa inicial. Las más claras las tuvo el Pincha por intermedio de Facundo Rodríguez, con un tiro que paso apenas afuera; con Fabricio Perez, que le entró mal a la pelota desde la izquierda, y con Tiago Palacios, que pateó cerca del ángulo.

Newell's y Estudiantes juegan a partir de las 19 (TNT Sports) en el Marcelo Bielsa, en el marco de la fecha 10 del Clausura 2025. El árbitro es Andrés Merlos, quien estará acompañado por Facundo Tello en el Var. La Lepra quiere volver al triunfo para continuar con aspiraciones en el torneo.

Estadísticas de Newell's vs Estudiantes

Formaciones

Crisis y rebusque: más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Las ferias se consolidan como refugio de emprendedores que buscan sostener a sus familias. Asoma un nuevo espacio en el parque Urquiza

Crisis y rebusque: más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
