En vivo: Newell's pierde 2 a 0 con Belgrano, malogró un penal y juega con uno menos

Este lunes desde las 21, Newell's se mide ante Belgrano en el Julio César Villagra en busca de los tres puntos para soñar con los playoffs

Newell's quiere traerse los tres puntos a Rosario para seguir con vida en el Clausura.

Newell's quiere traerse los tres puntos a Rosario para seguir con vida en el Clausura.

Newell's pagó caro un error de Espínola en la salida y pierde 1 a 0.

Newell's pierde 2 a 0 ante Belgrano en Córdoba por la fecha 9 del Clausura 2025. El gol del local lo hizo Francisco González Mettili a los 38' y a los 44' Darío Benedetto malogró un penal. En el segundo tiempo, a los 4', Uvita Fernández conquistó el segundo tanto para el Pirata.

A los 51' la Lepra se quedó con uno menos por expulsión de Gonzalo Maroni

El árbitro del partido es Daniel Edgardo Zamora, quien está acompañado por Pablo Acevedo y Federico Cano. En el Var está Hernán Mastrángelo.

ST 6': Newell's queda con uno menos por la expulsión de Maroni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970295846483677623&partner=&hide_thread=false MALAS NOTICIAS PARA NEWELL'S Maroni le entró muy fuerte a López y recibió la roja directa



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/y3nkTi5dpB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

ST 4': El Pirata aumenta la ventaja a través de Nicolás "Uvita" Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970295431490859019&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE UVITA



Gran jugada colectiva y Nicolás Fernández la clavó al ángulo para el 2-0 de Belgrano ante Newell's



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/h6UDlW7HJs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 44': El arquero de Belgrano le atajó el penal a Benedetto, quien se demoró en patear

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970288157397520469&partner=&hide_thread=false SUSPENSO EN EL PENAL DEL PIPA BENEDETTO



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/DI2LJUChPs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970288596536926279&partner=&hide_thread=false EL PIPA BENEDETTO LE PEGÓ AL MEDIO Y CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/XGfQlogpaj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 41': Penal para Newell's que tiene la chance de empatar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970286941246468319&partner=&hide_thread=false Todo Newell's reclamó penal por una mano en el área de Belgrano pero el árbitro Zamora y el VAR sancionaron un offside previo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T8WKwkEjcO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 38': Error en la salida de Espínola y Belgrano aprovecha para anotar el primer gol del partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970287345522913489&partner=&hide_thread=false MINUTO FATAL PARA NEWELL'S Espínola sacó mal, González Metilli aprovechó y probó desde larga distancia y anotó el 1-0 de Belgrano



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mwmCBOhk48 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 34': Newell's pidió penal en esta jugada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970286941246468319&partner=&hide_thread=false Todo Newell's reclamó penal por una mano en el área de Belgrano pero el árbitro Zamora y el VAR sancionaron un offside previo



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T8WKwkEjcO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

PT 14': la primera del partido fue para Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1970282618269675652&partner=&hide_thread=false LO TUVO EL PIPA Centro de Banega, Benedetto la peinó y en el rebote se lo perdió Charly González



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/VFBldkp0Yr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2025

Estadísticas de Belgrano vs Newell's

Embed

Formaciones