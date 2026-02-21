En vivo: Newell's le juega de igual a igual a Banfield y se fue al vestuario empatando

La Ciudad El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

La Ciudad Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Economía Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

La Ciudad Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

La Ciudad Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

La Ciudad Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

La Ciudad Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Policiales Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Política Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

LA CIUDAD Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

POLICIALES Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Policiales Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Región La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

POLICIALES Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Información General Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Política Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

Política La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Política Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

POLICIALES Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero