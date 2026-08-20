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En vivo: Ledesma se estiró y sacó un peligroso zurdazo de Kaio César

Central juega la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores en San Pablo ante el duro Corinthians. En la ida, 0-0. Seguilo en vivo por La Capital

20 de agosto 2026 · 21:46hs
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Agustín Sández disputa la pelota con Kaio César.

Rosario Central

Agustín Sández disputa la pelota con Kaio César.

Central se juega el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores en San Pablo, en la visita a Corinthians, con el que empató 0 a 0 en el Gigante de Arroyito. El que gana pasa y, en caso de nueva igualdad, habrá penales. Seguilo en vivo por La Capital.

>>Leer más: Corinthians vs. Central: quién ganó más las siete veces que ya se enfrentaron Ángel Di María y Memphis Depay

El minuto a minuto en San Pablo

13': Kaio César le dio el zurdazo con comba desde afuera del área, Jeremías Ledesma se estiró y sacó el peligroso remate con la mano derecha.

>>Leer más: Central en los octavos de la Libertadores: la historia negra de Corinthians cuando jugó en su estadio.

Las estadísticas de Corinthians vs. Central

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