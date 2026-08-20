En vivo: Ledesma se estiró y sacó un peligroso zurdazo de Kaio César

Central juega la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores en San Pablo ante el duro Corinthians. En la ida, 0-0. Seguilo en vivo por La Capital

Central se juega el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores en San Pablo, en la visita a Corinthians, con el que empató 0 a 0 en el Gigante de Arroyito. El que gana pasa y, en caso de nueva igualdad, habrá penales. Seguilo en vivo por La Capital.