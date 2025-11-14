La Capital | Ovación | Argentina

En vivo: la selección argentina se fue al descanso venciendo a Angola con gol de Lautaro Martínez

Argentina visita a Angola, en el último amistoso del año, antes de encarar el del Mundial. Enfrenta a Angola, con Lionel Messi de titular. Seguilo por La Capital

14 de noviembre 2025 · 12:58hs
La selecci{on argentina covnoca hinchas en todos lados

La selecci{on argentina covnoca hinchas en todos lados, como ahora ante Angola. Por supuesto, Lionel Messi es un imán.

La selección argentina despide el año con un amistoso inusual, en África. En la ciudad de Luanda, visita a Angola, que no clasificó al Mundial. Al suspenderse el amistoso con India, este ser{a el último del año, con Lionel Messi en cancha. Seguilo en vivo por La Capital.

Messi formará ataque con Thiago Almada y Lautaro Martínez, mientras que en la mitad de la cancha Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Gio Lo Celso.

Ataja Gerónimo Rulli ante la ausencia por lesión del Dibu Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico ocupará la zaga central con Cristian Romero, en lugar del Cuti Romero. Juan Foyth y Nicolás González serán los laterales.

El minuto a minuto ante Angola

43' GOL DE ARGENTINA. Gran habilitación de Messi para Lautaro Martínez y remate entre las piernas del arquero.

38' Gran combinación de Messi con Almada y disparo alto de derecha del Diez.

18' primera llegada argentina. Recuperación de De Paul, pase a Lautaro para Messi, remate cruzado que sacó el arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1989368896596353210&partner=&hide_thread=false

11' Rulli evitó el gol de Angola, que en el inicio domina la pelota y territorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1989368896596353210&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: El emotivo posteo de Messi tras la práctica abierta de la selección argentina en España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1989358735211516389&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Además de Franco Colapinto, otros dos pilotos  argentinos buscan llegar a la Fórmula 1.

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

A pesar de la AFA. Deportivo Morón se quedó con el triunfo en el partido de ida jugando ante sus hinchas.

Insólito: la AFA sancionó a un director técnico por declaraciones que no hizo

independiente vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Alfredo Berti fue el protagonista de un incidente con el árbitro Ramírez y que terminó con su expulsión.

Alfredo Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Lo último

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Se trata de un hombre de 30 que tenía pedido de captura en la causa en la que se investiga el ataque a tiros ocurrido el 16 de octubre. Lo arrestaron en zona oeste.
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Ovación
Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Ciudad
La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades
La Ciudad

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Zoom

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
OVACIÓN

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
La Ciudad

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados