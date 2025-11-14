En vivo: la selección argentina se fue al descanso venciendo a Angola con gol de Lautaro Martínez

Argentina visita a Angola, en el último amistoso del año, antes de encarar el del Mundial. Enfrenta a Angola, con Lionel Messi de titular. Seguilo por La Capital

La selecci{on argentina covnoca hinchas en todos lados, como ahora ante Angola. Por supuesto, Lionel Messi es un imán.

La selección argentina despide el año con un amistoso inusual, en África . En la ciudad de Luanda, visita a Angola , que no clasificó al Mundial. Al suspenderse el amistoso con India, este ser{a el último del año, con Lionel Messi en cancha. Seguilo en vivo por La Capital.

Messi formará ataque con Thiago Almada y Lautaro Martínez, mientras que en la mitad de la cancha Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Gio Lo Celso.

Ataja Gerónimo Rulli ante la ausencia por lesión del Dibu Martínez , mientras que Nicolás Tagliafico ocupará la zaga central con Cristian Romero, en lugar del Cuti Romero. Juan Foyth y Nicolás González serán los laterales.

43' GOL DE ARGENTINA. Gran habilitación de Messi para Lautaro Martínez y remate entre las piernas del arquero.

38' Gran combinación de Messi con Almada y disparo alto de derecha del Diez.

18' primera llegada argentina. Recuperación de De Paul, pase a Lautaro para Messi, remate cruzado que sacó el arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1989368896596353210&partner=&hide_thread=false ¡RESPONDIÓ RULLI!



Angola tuvo la chance de abrir el marcador a los 11', pero se encontró la respuesta del arquero argentino. pic.twitter.com/1VsO4SdTYS — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2025

11' Rulli evitó el gol de Angola, que en el inicio domina la pelota y territorio.

