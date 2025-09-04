La Capital | Ovación | Lionel Messi

En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo

Lionel Messi se despide de la selección argentina en partidos oficiales en el país. Es ante Venezuela, por las eliminatorias. Seguilo en vivo por La Capital.

4 de septiembre 2025 · 20:25hs
Lionel Messi y el público que lo idolatra en el Monumental

Lionel Messi y el público que lo idolatra en el Monumental, después del golazo del 1 a 0 de Argentina sobre Venezuela.
El dueño de la pelota

El dueño de la pelota, Lionel Messi. En la despedida de local con Argentina marcó un golazo ante Venezuela.
La emoción de Lionel Messi en la previa de Argentina y Venezuela.

La emoción de Lionel Messi en la previa de Argentina y Venezuela.

Lionel Messi conmociona al mundo futbolístico, con su despedida de la selección nacional de local, al menos en partidos oficiales. En el último partido en casa de estas eliminatorias sudamericanas, Argentina recibe a Venezuela en una noche a pura emoción en el Monumental. Seguilo en vivo por La Capital.

El minuto a minuto de la despedida de Lionel Messi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963770938052186546&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963760393945305485&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963758710846562505&partner=&hide_thread=false

38' GOL DE ARGENTINA- Recuperó Leandro Paredes, gran asistencia a Julián Alvarez y mejor resolución del 9. Pudo definir, pero vio a Messi que hizo el resto. Golazo picándosela con cuatro jugadores venezolanos delante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963755255700619764&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963759234379841567&partner=&hide_thread=false

Antes de que empiece a rodar la pelota, Lionel Messi se mostró emocionado por el cariño de la gente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963751634783064464&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1963739530197975106&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Lionel Scaloni y el partido de Lionel Messi

Las estadísticas de Argentina y Venezuela

Embed

Noticias relacionadas
Nicolás Vázquez abraza a Lionel Messi, quien fue a verlo al teatro en un momento difícil que atraviesa el actor.

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

La previa del partido Argentina-Venezuela tendrá 3 shows destacados

El santafesino que le pondrá cumbia a la previa de Argentina-Venezuela

Lionel Messi, quien se sumó este lunes a la selección, se prepara para disfrutar de un jueves especial.

Messi tendrá su propia fiesta en el último partido de local por Eliminatorias

Lionel Messi observa en soledad el festejo de los jugadores de Seattle. (Imagen de video)

La derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup terminó en un escándalo

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Lo último

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

Congo anunció un brote de ébola y confirmó 15 muertes por la enfermedad

En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo

En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

El iceberg más grande del mundo se fragmenta en la Antártida y podría colapsar

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Es Soledad M., expareja del narco Leo Saravia, condenado por distribuir drogas para a los búnker de Los Monos. La mujer ya había sido apresada
Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos
En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo
Ovación

En vivo: en la despedida de Lionel Messi no podía faltar un golazo del mejor del mundo

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos
La Región

Trabajadores de Ternium marcharon en San Nicolás contra los despidos

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial
Policiales

Cayó un narco que vendía drogas en gimnasios con amparo policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

No quiso que le limpiaran los vidrios y le rompieron el parabrisas

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Cambio de color: el Palacio de los Leones deja atrás el bordó

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Ovación
Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso
Ovación

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Argentina-Venezuela: Scaloni ya tiene los once y entre ellos no figura Giovani Lo Celso

Un volante de Newells se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Un volante de Newell's se rompió un tobillo y no se sabe cuándo volverá a jugar

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Rugby Championship: Los Pumas visitan a Australia en un cruce clave pensando en el Mundial 2026

Policiales
Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear
POLICIALES

Imputan a un joven como partícipe de un crimen en barrio Alvear

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Detuvieron a La Reina, conocida narco de la zona oeste de Rosario ligada al clan Los Monos

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: caen bandas de Coronda y Las Flores

La Ciudad
Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando
La Ciudad

Los jóvenes que estafaron a un bar de avenida Pellegrini terminaron pagando

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Juegos Jadar: interrumpen el tránsito por diez días en Oroño y 27 de Febrero

Un libro propone un giro afectivo para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Un libro propone un "giro afectivo" para poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

La detención de Norma Acosta: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta: "Hay una trama criminal"

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa
la region

Campaña solidaria en Rosario para juntar donaciones tras la inundación en María Teresa

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

El desafiante mensaje de Pillín Bracamonte antes de su asesinato

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound
Opinión

Un tributo y una despedida: Marita Guimpel, Michaux y Pound

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica en una escuela secundaria

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA
Política

Milei en Moreno: un periodista recibió un botellazo en el acto de LLA

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado
POLICIALES

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó un autoatentado

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al dueño de la casa que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al dueño de la casa que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes