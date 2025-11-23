En vivo: Franco Colapinto corre en Las Vegas la antepenúltima carrera del 2025

Franco Colapinto corre en Las Vegas la 22ª fecha del Mundial 2025, su 16ª en Alpine y la 25ª en la Fórmula 1. No se definirá el campeonato en este domingo, pero se verá si a Qatar el tercero Max Verstappen llega o no con chances. El líder es Lando Norris y lo escolta Oscar Piastri. Seguilo en vivo por La Capital.
Son 50 vueltas al trazado callejero de 6.201 metros de extensión.
6: Verstappen-Russell-Norris-Sainz-Hadjar-Piastri-Leclerc-Bearman- Alonso-Hulkenberg. Colapinto pierde contacto con Albon y se le acerca Antonelli.
5: record de Antonelli. Y record de Russell. Se habilitó el DRS:
4: Antonelli paró en boxes y puso duros. Abandonó Bortoletto.
3: Bortoletto se la jugó mal en la largada y lo estampó a Stroll, que tocó a Gasly. Se reinicia la carrrera, Colapinto es 14°.
2: Stroll abanondó y Lawson se comió un pedazo que quedó en la pista , rompió algo y entró el VSC. También tocó a Piastri en la largada.
Largada: Verstappen superó a Norris, que pasó de largo y Russell lo superó. A Colapinto lo tocó Albonlo tapó por atrás. Igual está 16°, Gasly quedó 17°. Bortoletto chocó y Tsunoda en boxes.
A las 1 se largó la carrera, Con Franco Colapinto en el 15º lugar, con gomas duras, al igual que los Sauber. Alex Albon y Lewis Hamilton. El resto larga con gomas medias, excepto el 18° Kimi Antonelli, con blandas.
Yuki Tsunoda cambió motor y largó de boxes. FInalmente, no hubo lluvia y se larga en piso seco.