En vivo: Franco Colapinto corre en Las Vegas la antepenúltima carrera del 2025

El argentino Franco Colapinto corre la 22ª fecha del Mundial de la Fórmula 1 en el callejero de Las Vegas. Seguilo en vivo por La Capital.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

23 de noviembre 2025 · 00:23hs
Franco Colapinto en la noche de Las Vegas

Franco Colapinto en la noche de Las Vegas, con el Alpine.

Franco Colapinto corre en Las Vegas la 22ª fecha del Mundial 2025, su 16ª en Alpine y la 25ª en la Fórmula 1. No se definirá el campeonato en este domingo, pero se verá si a Qatar el tercero Max Verstappen llega o no con chances. El líder es Lando Norris y lo escolta Oscar Piastri. Seguilo en vivo por La Capital.

Son 50 vueltas al trazado callejero de 6.201 metros de extensión.

>>Leer más: Más allá de lo que pase en la carrera, Franco Colapinto superó bien una dura prueba en Las Vegas

El vuelta a vuelta en Las Vegas

6: Verstappen-Russell-Norris-Sainz-Hadjar-Piastri-Leclerc-Bearman- Alonso-Hulkenberg. Colapinto pierde contacto con Albon y se le acerca Antonelli.

5: record de Antonelli. Y record de Russell. Se habilitó el DRS:

4: Antonelli paró en boxes y puso duros. Abandonó Bortoletto.

3: Bortoletto se la jugó mal en la largada y lo estampó a Stroll, que tocó a Gasly. Se reinicia la carrrera, Colapinto es 14°.

2: Stroll abanondó y Lawson se comió un pedazo que quedó en la pista , rompió algo y entró el VSC. También tocó a Piastri en la largada.

Largada: Verstappen superó a Norris, que pasó de largo y Russell lo superó. A Colapinto lo tocó Albonlo tapó por atrás. Igual está 16°, Gasly quedó 17°. Bortoletto chocó y Tsunoda en boxes.

A las 1 se largó la carrera, Con Franco Colapinto en el 15º lugar, con gomas duras, al igual que los Sauber. Alex Albon y Lewis Hamilton. El resto larga con gomas medias, excepto el 18° Kimi Antonelli, con blandas.

Yuki Tsunoda cambió motor y largó de boxes. FInalmente, no hubo lluvia y se larga en piso seco.

G6VeCr3XgAAXcDK

>>Leer más: Franco Colapinto solo fue multado y conservó el 15° puesto en la clasificación del GP de Las Vegas

>>Leer más: Franco Colapinto finalizó 16º una última tanda libre condicionada por la lluvia en Las Vegas

