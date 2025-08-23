En vivo: Central pasó a ganarle a Newell's con un golazo de Ángel Di María de tiro libre

Por Facundo Borrego Política Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Economía Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

La Ciudad Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Por Martín Stoianovich Policiales Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

POLICIALES Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Policiales Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Política Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Política Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Política Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Policiales Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Política Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

POLITICA "La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

La Ciudad Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

economia Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

Por Alvaro Torriglia Economía "En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Policiales Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Por María Laura Cicerchia Policiales Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

La Ciudad El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales