En vivo: Central le gana a Vélez con un golazo de cabeza de Alejo Veliz

Central visita en Liniers a Vélez en la recta final del Clausura y el equipo de Holan va en busca de Copa Libertadores, Supercopa Internacional y octavos.

11 de octubre 2025 · 21:59hs
La formación de Central antes del inicio del partido con Vélez

Virginia Benedetto

La formación de Central antes del inicio del partido con Vélez, en el homenaje a Russo.
Ángel Di María

Virginia Benedetto

Ángel Di María, la estrella de Central, fue bien recibido también en Liniers.

Central juega por más que tres puntos en Liniers. Después de la gran victoria ante River, y la anterior con Gimnasia, el equipo de Holan encara ante Vélez el tramo final del Clausura con la meta de la Copa Libertadores, los octavos de final y la Supercopa Internacional. Seguilo en vivo por La Capital.

Será además un partido muy especial, luego de una semana cargada de emotividad y tristeza por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ícono en la historia de Central.

Los 90 minutos en Liniers

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977187027436155278&partner=&hide_thread=false

16' GOL DE CENTRAL. Alejo Veliz de cabeza tras centro de Sandez y previa asistencia de Di María.

>>Leer más: Central campeón: la quinta se despachó con una goleada ante Aldosivi y dio la vuelta olímpica

Las estadísticas de Vélez y Central

Embed

Facundo Nadalín se formó en Newells y ascendió con el equipo mendocino.

Con jugadores de Central y Newell's, Gimnasia de Mendoza ascendió a la Liga Profesional

Arriba los pibes. Central se volvió de Mar del Plata con el título ajo el brazo. Gran triunfo del Canalla.

Central campeón: la quinta se despachó con una goleada ante Aldosivi y dio la vuelta olímpica

Alejo será titular. Veliz estará entre los once ante Vélez y buscará volver a convertir con la camiseta de Central.

Central tiene un cotejo difícil ante Vélez en Liniers tanto en lo emocional como en lo deportivo

Ariel Holan tuvo inesperados problemas para conformar el once de Central que enfrentará a Vélez en Liniers.

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

En vivo: Central le gana a Vélez con un golazo de cabeza de Alejo Veliz

